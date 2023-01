Una persona del público se atreve con las "preguntas clásicas" de La Resistencia

Una valiente persona del público de "La Resistencia" se ha atrevido a contestar las clásicas preguntas que hace David Broncano al final de sus entrevistas.

Esta semana, y como suele ser habitual, "La Resistencia" nos ha dejado algunos de los momentos más divertidos. Desde el curioso y poco higiénico experimento que llevaron a cabo David Broncano y Grison hasta la razón por la que el presentador del programa no ha hecho ningún chiste sobre la canción de Shakira dedicada a Piqué.

Pero desde luego la palma se la ha llevado el momentazo protagonizado por Broncano, Miren Ibarguren, que fue la invitada de ese día, y una persona del público, que ha hecho historia al atreverse a contestar las míticas preguntas del programa.

La actriz vasca visitaba el programa de Movistar para promocionar la segunda temporada de su serie "Supernormal", que será estrenada el próximo 26 de enero en Movistar Plus. Aparentemente la entrevista transcurrió con normalidad, Miren llegaba lanzándose en tirolina y regalaba muchos momentos divertidos, pero nadie esperaba que fuera justo al final de esa entrevista cuando se produjera el momentazo de la noche.

Juana se convierte en la protagonista de "La Resistencia"

Como es habitual en el programa, Broncano se disponía a hacer las clásicas preguntas a su invitada pero, "¿la otra vez que viniste ya te pregunté las preguntas clásicas, lo del sexo y el dinero?", algo que la propia Miren confirmaría.

Y aunque parecía que la entrevista acabaría así, una espectadora del público comenzó a gritar que se las preguntara de nuevo, a lo que Miren contesto mientras señalaba a la mujer: "Pregúntaselas a ella". Broncano entonces explicaba entre risas que "hay una señora cruzada de brazos que ha dicho: Pregunta, pregunta lo de follar".

Primera vez que responde una persona del público las Preguntas Clásicas™.



Primera vez que responde una persona del público las Preguntas Clásicas™.

Amiga, ir a las clases de inglés los jueves no va a ser lo mismo. Esa imagen mental no se va tan fácilmente.

Las cámaras de "La Resistencia" no tardaron en enfocar a la protagonista, que tras recibir un micrófono explicó que se llamaba Juana. Juana intentaba excusarse diciendo que "cuando se lo preguntaste yo no lo vi, entonces no lo sé". Broncano no tardó en bromear con hacerle las preguntas a Juana, a lo que la hija de la protagonista se negaba suplicándole al presentador que no se las hiciera: "Es mi madre, por favor no le preguntéis nada".

Pero de nada valieron las peticiones de la joven, ya que Broncano insistió hasta que Juana decidió contestar entre risas: "De sexo, muy bien. ¿Se me nota?". Pero David quería saber más datos, "Relaciones sexuales en el último mes, número total". En ese momento Juana se quedó sin saber responder pero finalmente exclamó "¡Todas las semanas!", lo que desató los aplausos del público.