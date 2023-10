Todo es Mentira le pega un repaso a un traductor palestino pro Hamas

Un invitado al programa de Cuatro defendió en antena los ataques terroristas contra Israel y un contertulio habitual decidió pararle los pies hasta hacerle recular en directo

El conflicto entre Palestina e Israel a cuenta de Hamas provoca cataratas de información mientras la escalada bélica parece no tener fin, incluso en debates dialécticos en los platós de televisión. El país hebreo ha lanzado un comunicado exigiendo a los palestinos abandonen el norte de la Franja de Gaza antes de iniciar una ofensiva militar. Por su parte, el grupo terrorista pide a los habitantes de la zona "que permanezcan en sus hogares".

El programa de Cuatro 'Todo es mentira' ha abordado la situación que azota al país con diferentes declaraciones de personas que están viviendo en primera persona lo que está ocurriendo allí. El programa presentado por Marta Flich ha hablado con Kayed Hammad, traductor en Gaza, que ha asegurado que Israel quiere que la gente abandone Gaza para poder "limpiar" (y son palabras textuales) Palestina.

La ayuda humanitaria a Palestina para tener agua es inviable, pero no dicen por qué; pues se les cae el relato



Hace años se enviaron desde Israel miles de kms de tuberías y material para que tuvieran agua potable y Hamas las convirtió en lanzadores de cohetes



Y lo grabaron 👇 pic.twitter.com/GHuLxorg9k — Javi Rodrigo (@JaviRodrigo11) October 13, 2023

Javier Gómez, ex periodista de El Mundo, ha tomado la palabra preguntándole directamente al entrevistado: "Como habitante de Gaza, ¿qué tienes que reprocharle a Hamás? ¿Consideras que el hecho de no querer que se abra el Paso de Rafah a Egipto, el hecho de pedirle a la gente que no se vaya de sus casas, es utilizaros como escudos humanos?", se preguntaba el colaborador.

Tras ver que Kayed Hammand declinaba responder a su alocución, el tertuliano le puso aún en mas aprieto: "Yo, evidentemente, no vivo en Gaza. He estado, pero es absolutamente irrelevante en este momento. La pregunta es concreta. Porque tú has dicho literalmente: 'Israel ha pagado un poco del precio que deberían pagar'", le achacaba Javier Gómez.

El precio justo

El periodista ha asuminado que las declaraciones del interventor eran "fruto del sufrimiento", siendo "empático con la situación". Sin embargo, el colaborador ha calificado de "vergonzosa" su intervención: "¿Tendrían que haber masacrado a 3.600 judíos? ¿A 10.500? ¿A más familias? ¿Cuál es el precio que Israel debería pagar para no ser 'un poco del precio'?".

Ante estas declaraciones, Kayed Hammand aclaró lo que realmente quería decir: "¡No! ¡No! A lo mejor se cortó. Eso es lo que dicen los ciudadanos, que tal vez ellos han pagado el precio que deberían pagar", justificaba. Sin embargo, el experiodista de Telemadrid, no contento con el malentiendo quiso saber si "había algo que reprocharle a Hamás. "Yo no justifico los actos contra ningún civil", zanjaba el traductor.