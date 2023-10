Toñi Moreno, dolida por las palabras de Blanca Romero: "No me esperaba eso"

La presentadora de Canal Sur confesó haber llorado fuera de cámara tras lo ocurrido con la actriz antes de realizar la prueba de exteriores de 'Masterchef Celebrity': "Me ha dolido".

Masterchef Celebrity se convertía este jueves en un capítulo de The triators, aunque en una versión más light. En esta última emisión del talent culinario de TVE, una de sus aspirantes se sintió traicionada por dos de sus mayores apoyos. Toñi Moreno no sabía que, probablemente, esta fuese una de las peores entregas del concurso para ella. Las celebrities comenzaron la prueba inicial con los clásicos robos del concurso, donde cada concursante tuvo que quitar un total de 10 alimentos a sus compañeros. La presentadora de Canal Sur decidió mantener completamente intacta la cesta de ingredientes de su amigo Jorge Cadaval.

Sin embargo, el integrante de Los Morancos no se portó igual de bien con la presentadora, ya que le arrebató varios alimentos. Ante esto, Toñi se mostró muy molesta con la estrategia del cómico, quien se convirtió en uno de los mejores del reto, junto a Blanca Romero, quien también 'haría daño' más tarde a la de Canal Sur. El cómico y la actriz se convirtieran en capitanes de la prueba de exteriores, aunque, en esta ocasión, formaron los equipos en negativo: "Nos vais a decir con que compañeros no queréis trabajar y por qué. Estos descartes pasarán directamente al equipo rival", explicó Jordi Cruz a los capitanes.

Blanca Romero se deshace de Toñi en TVE

Cadaval indicaría que no quería trabajar con Jesulín de Ubrique, lo que hizo que el torero acabase en el equipo de Blanca. Tras esto, el cómico avisó a Toñi Moreno de que la iba a mandar al equipo contrario. Sin embargo, la actriz asturiana se adelantó y envió a la presentadora de Canal Sur a la agrupación de Cadaval: "Me parece que vais a limar asperezas", les dijo Romero a los andaluces. Pero este movimiento pilló por sorpresa a Toño, que ya en un lugar más tranquilo, se mostró muy triste por el desprecio vivido: "Ha sido como que ninguno de los dos me ha querido", confesó la periodista a las cámaras, que acabó emocionándose. Durante el cocinado, y para añadir más sal a la herida, Pepe Rodríguez bromeó sobre el desprecio que Moreno había sufrido por parte de sus compañeros. "He sido la única que ninguno quería estar conmigo", volvió a señalar la presentadora andaluza.

"He llorado fuera de cámara, porque delante no les doy esa satisfacción ni muerta", revelaba Toñi al juez del talent. Y es que la andaluza reconoció que le había dolido mucho ese desprecio. Ante lo sucedido, Laura Landoño le preguntó a Blanca por qué había enviado a Moreno al equipo contrario: "No me gusta que haya ningún rifirrafe y tiene uno muy grande con Jorge. El mejor sitio para liquidarlo y solucionarlo es en exteriores", se justificó la actriz, que destacó que "no quiere malos rollos".

Pero, curiosamente, a mitad de la prueba, los capitanes tuvieron que cambiar de equipo y Blanca Romero se vio las caras con una disgustada Toñi Moreno. La presentadora andaluza recibió a la actriz con una buena pulla, pero esta última acabó pidiéndole disculpas a su amiga por haberla descartado la primera. "Yo te perdono, pero el dolor no se va. No me esperaba eso de ti", afirmó entre risas Moreno, reconciliándose con su compañera.