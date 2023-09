Jordi Cruz se enzarza con uno de los equipos de 'Masterchef': "¿Estás de broma?"

El miembro del jurado del concurso de TVE no ha ocultado su indignación por una situación inédita en el talent provocada por el grupo capitaneado por la actriz Laura Londoño.

No hay emisión últimamente de Masterchef Celebrity 8 en la que Jordi Cruz no se enfade o se moleste con alguno de los aspirantes a chef de TVE. Todo ocurría este jueves, durante la prueba de exteriores realizada en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, localidad natal de David Bustamante. De hecho, el cantante ha sido el invitado para esta parte del talent culinario, ya que los concursantes tenían que ofrecer a los habitantes de la localidad una muestra de platos típicos del lugar. Sin embargo, no lograron el objetivo y todos ellos acabaron vistiendo el delantal negro. Pero, el equipo que más va a recordar esta prueba, a Bustamante y a San Vicente de la Barquera será el rojo.

"Directos y sin escala a la prueba de eliminación", valoraba tajante Jordi Cruz el trabajo de Laura Londoño, Sandra Gago (que diría adiós al concurso), Blanca Romero, Daniel Illescas, Jesulín de Ubrique, Jorge Sanz y Álvaro Escassi. Pero la opinión del juez de RTVE no quedaría solo en eso, ya que añadiría que "de vuestra cocina no ha salido nada. Absolutamente nada. Laura, como capitana, ¿algo que decir?", preguntaba a la actriz el catalán. Aunque la respuesta que dio la protagonista de Café con aroma de mujer no gustó nada al chef.

El enfado de Jordi Cruz con Laura Londoño

"Tengo mucho que aprender. Es una tarea difícil. Mediar, supervisar si algo falla y entra a tiempo", contestaba Laura, pero esta justificación no ha servido a Jordi. El juez remarcó que el menú no ha salido adelante: "Lo que hemos sacado no ha sido por mérito nuestro, ha sido por mérito mío". Y la actriz seguiría insistiendo en que, en concreto, el perfecto de tomate sí era mérito del equipo, el chef catalán ha perdido la paciencia: "Laura, ¿estás de broma?". Y si la cosa no se podía calentar más, Blanca Romero demostraba que sí: "Yo quiero felicitar al chef porque la receta que sacamos, con esa mezcla de sabores, estaba buenísima. La voy a hacer en mi casa".

El equipo rojo no ha hecho un buen trabajo y Jordi... se está enfadando... #MCCelebrity



⭕️https://t.co/dT0qKmqP3F pic.twitter.com/kdvQ5oD6Sh — La 1 (@La1_tve) September 21, 2023

Jordi no pudo ocultar su asombro ante lo escuchando, por lo que no dudó en encararse también con la actriz: "Blanca, te lo pregunto a ti también, ¿estás de cachondeo?", preguntó el catalán, quien recibió como respuesta más bromas y a hacer pucheros. "Uy, no me has visto mosqueado. ¿Estás contenta con lo que te he dicho? ¿De no haber sacado el menú como Dios manda? ¿De haber sacado un plato en tercera posición? No sé dónde está la alegría", soltaba el juez, que ha asegurado que "todos, sin excepción" han estado "despistados y con una actitud que no se puede permitir en las cocinas" del formato de Shine Iberia.

Y antes de dar el asunto por zanjado, el juez del talent de TVE destacó un detalle que no se había dado en estas ocho ediciones del concurso: "Es la primera vez que mando a un invitado [David Bustamante] a comprar a una pastelería algo para el postre. La primera vez [...] Si no llega a ser por David y sus amigas de la pastelería, hoy no comemos". Y es que, efectivamente, el cantante tuvo que ir a conseguir unos sobaos pasiegos al ver que el equipo no reaccionaba.