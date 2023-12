Chenoa sale ilesa del tenso momento que se vivió al final de la gala de OT 2023

La presentadora del concurso musical de Amazon Prime Video tuvo que parar los pies tajantemente al público, en una noche realmente complicada para los concursantes del talent.

Aunque Operación Triunfo cuenta con un amplio recorrido, su nueva etapa en Amazon Prime Vídeo está siendo todo un descubrimiento. Desde que comenzara en noviembre, a un mes de su estreno, las distintas galas de OT2023 han puesto de manifiesto la clara subida de nivel de los concursantes. Una realidad que, además, está certificada por el jurado y los profesores de la academia, pues cada vez es más difícil nominar y salvar. De ahí que los primero tengan que hilar bastante fino para seleccionar a los cuatro nominados.

Ahora buscan en cualquier detalle, por mínimo que sea, el motivo para nominar. Esto es lo que pasaba, precisamente, en la gala 4 del concurso, emitida en directo ese lunes, 18 de diciembre, con la nominación de Bea. La joven cantaba por primera vez en solitario, acompañada por un piano tocado por ella. La concursante de 19 años interpretaba Peces de ciudad de Joaquín Sabina, una de las actuaciones más aplaudidas durante los pases de micro. Sin embargo, Bea no supo controlar el directo al cien por cien, siendo propuesta para abandonar la academia.

El jurado nomina a Bea y la salvan los compañeros

La periodista Cris Regatero fue la encargada de valorar la interpretación de la madrileña, felicitándola por su "atrevimiento de tocar el piano" en el escenario de OT2023. "Lo más importante de esta canción es la letra y la narrativa. Lo que Sabina cuenta es precisamente una de sus grandes virtudes. Para mí, esta actuación prometía ser emotiva, pero ha habido algo que me ha sacado de esa narrativa", aseguraba la locutora de Los 40. Pues, según los jueces, el principal fallo de Bea fue "la dicción": "Había momentos en los que no entendíamos lo que decías. No sé, te ha dominado un poco la canción. Antes decías que el piano era un escudo para ti y la manera en que decimos las cosas también dice mucho. Me gustaría que dejases de esconderte". A Cris no le dio tiempo terminar su veredicto, pues el público del plató comenzó a abuchear y a gritar a la jurado.

Vamos ahora con BEA y "PECES DE CIUDAD" 🐟 ¡Ya somos más de 50.000 personas siguiendo el REPASO DE LA #OTGala4! 🔵👉🏻https://t.co/7Swo9x0imK ✨#OTDirecto19D pic.twitter.com/fnv1mk45qD — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 19, 2023

A la vez, los propios compañeros de Bea no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Cabe recordar que venía de ser 'Nómada favorita' y ahora estaba nominada. La tensión que empezó a generarse en el plató, con las críticas del público, hizo que Chenoa tuviese que intermediar, pues los presentes no paraban de protestar: "El público, evidentemente, tiene derecho a manifestación, pero, por favor, es una gala muy difícil, donde cada fallo cuenta". Acto seguido, la presentadora del formato de Gestmusic rogaba que "no es un trabajo fácil. Pido silencio y respeto por el jurado, gracias". Así, la periodista continuó con su explicación. Por fortuna, la joven de 19 años estuvo poco tiempo al otro lado de la pasarela, pues sus compañeros la salvaron con 5 votos.