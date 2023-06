Joaquin Prat pone de vuelta y media a un presentador por lo que hace en directo

El periodista al frente de 'Ya es mediodía' ha estallado y califica de "impresentable" a un comunicador de la televisión peruana por lo que hace con el responsable de producción.

Joaquín Prat no ha podido evitarlo y ha saltado en Ya es mediodía por lo ocurrido durante la emisión del certamen Miss Perú en la televisión del país, generando polémica. Y no es para menos, pues el vídeo se ha viralizado en las distintas redes sociales, sobre todo, en Twitter. Andrés Hurtado, presentador de la gala, despedía en directo al responsable de producción tras encontrarse con una nimio error en el guion (ponía 'medio' en vez de 'miedo') que, supuestamente, le hizo quedar mal ante la audiencia, humillando públicamente al trabajador.

"Te pido que te cerciores antes de pasarme la pauta, deja tu puesto a uno de los chicos", exigía el presentador de una forma muy desagradable y muy tensa. Una exigencia que además vino acompañada por un "las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo", soltaba sin ningún tipo de piedad. Acto seguido, continuaba con la gala. Esta secuencia llegaba también al programa de Telecinco, provocando la reacción de Prat.

Joaquín Prat estalla contra el despido de un presentador

Tras ver el vídeo, Joaquín Prat se dirigía a este presentador peruano en unos demoledores términos: "El presentador es un mamarracho. Es usted un mamarracho. Se ve que nunca ha cometido un error y no ha entendido que, cuando tú eres presentador, estás para ser la cabeza visible de un programa en el que se cometen errores y en el que te pagan bastante más que al productor que echa por tener la capacidad suficiente de asumir los errores del equipo igual que, a veces, el equipo asume los tuyos propios". Y, sin pensábamos que la crítica se quedaría en eso, el de Telecinco siguió de manera implacable.

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2023

"Me habéis dejado descuadrado. Este señor es un impresentable que no ha entendido que la labor de un presentador es precisamente que no se noten los errores del resto del equipo, tener la capacidad de hacerse responsable y, a veces, hasta pedir perdón por errores que él mismo no ha cometido. Tendría usted que haber tenido la capacidad suficiente como para poder solventarlos sobre la marcha", zanjaba. Por su parte, Miguel Ángel Nicolás comentaba el singular aspecto de este presentador, poniendo el foco en su característico pelo. "En el pelo no voy a entrar porque el pelo… Puedes ir como te dé la gana pero lo que no puedes es ser un capullo, con el trabajo de la gente no se juega", sentenciaba el presentador de Telecinco para dar por acabado el tema.