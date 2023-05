Joaquín Prat frena en seco a Bibiana Fernández en directo por un motivo de peso

El presentador de 'El programa de Ana Rosa' y la colaboradora han protagonizado un tenso y complicado debate a raíz del estilismo de Tamara Falcó e Isabel Preysler en la boda de una amiga.

Hace unos días, Bibiana Fernández tuvo que disculparse con Joaquín Prat tras "meter la pata" durante el programa. En esta ocasión, los dos han vuelto a ser protagonistas de un encontronazo y, esta vez, no ha habido un "lo siento" de por medio. El presentador de Telecinco y la colaboradora de El programa de Ana Rosa han tenido un tenso debate por el sobrepeso. Todo surgía en Club Social, una de las secciones del matinal, cuando trataban el estilismo de Tamara Falcó e Isabel Preysler. Ambas acudían este fin de semana a la boda de una amiga y la elección de sus atuendos han estado sobre la mesa del programa.

"¿Qué os parecen los estilismos?", comenzaba Patricia Pardo, señalando que, sin duda, el que más le había gustado había sido el de la madre de la marquesa de Griñón. Sin embargo, el de Tamara no gustó tanto. Mientras que Pepe del Real lo describía como "horroroso", Bibiana resaltaba lo "poco llamativo" que era para ser primavera: "Si ese mismo estampado lo buscas en colores más llamativos, pues sería mejor", comentaba. Pero, acto seguido, la conversación derivaría, directamente, al tema del peso de la prometida de Íñigo Onieva: "Y lo del peso...".

Bibiana Fernández y el peso de Tamara Falcó

"No es nada malo coger peso. Hoy en día se habla constantemente de que la gente joven tiene problemas de salud justamente por obesidad. Y cuando la gente está con sobrepeso y sale en las redes, todos le dan una ovación y a mí, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia", denunciaba la colaboradora de Telecinco. Pero su intervención no quedaría solo en eso, pues continuaría señalando que la gente tenía que estar sana "sea gorda o delgada", asegurando que la salud tenía que estar por encima de la estética: "La estética es una cuestión de que cada uno elige estar como le dé la gana. (...) Hay mujeres que no quieren estética y están estupendas con sus canas y sus arrugas y todo. Y lo mismo pasa con los pesos".

Pero Joaquín Prat frenaría el discurso de la colaboradora, mostrándose en total desacuerdo con lo que decía: "Hay gente que tiene problemas de tiroides y engorda. Hay gente que se somete a tratamientos de fertilidad y hormonación y engorda. Hay gente que directamente tiene ansiedad por todas las cuestiones que rodean a su vida y esa ansiedad la combaten comiendo". Aunque la tertuliana no se daría por vencida, contestando con un argumento que ha llenado las redes sociales de comentarios negativos hacia ella: "Bajo ese paraguas se mete todo el mundo. ¿Tú has visto en África mucha gente gorda?". Y, como Prat no respondía a esa cuestión, le volvía a insistir, llevándose entonces por respuesta que tuviese "un poquito de amplitud de miras".

Bien por Joaquín P., es el único que ha señalado la falta de medios económicos, a veces, para llevar una alimentación sana. Bibi, normalmente estoy de acuerdo contigo, cuando te escucho, pero debes bajar más a menudo al mundo de los humanos. Gracias😊#AR22M — Color Arena (@COLORARENA1) May 22, 2023

Aun así, Bibiana quería una respuesta más concreta, por lo que no dudaba en volver a repetir si había visto gente gorda en África y contestarse ella misma: "Ninguna". En un intento de cortar de raíz este tenso debate, Patricia aseguraba que se trataba de un tema "muy difícil", destacando que la postura de la colaboradora de El programa de Ana Rosa era "la más complicada de abordar". Y la tertuliana, seguía con su cantinela: "Yo elegiría otra vida para ser gorda porque paso mucha hambre y me gustaría comer muchas cosas de las que me privo. Pero es una elección personal". Y así, el intento de Patricia por aliviar la tensión caían en saco roto, pues Joaquín seguiría refutando una y otra vez las opiniones de Bibiana: "Bueno, hay otra gente que no puede elegir".

#AR22M Habláis de los problemas de bullying de nuestra sociedad, por no tener respeto a la singularidad de cada uno y seguidamente dedicáis un rato a criticar a una persona por su peso. "Gracias" por añadir vuestro grano de arena también. — Alicia Rosendo (@AliciaRosendo3) May 22, 2023

"Hay gente que no puede elegir comer tampoco. Yo conozco a mucha gente que está gorda que casi siempre es por comer. No te digo que alguna no tuviera un problema de tiroides, pero básicamente era por comer. Y antes de llegar a los 120 kilos, se tienen 80 y no se pone remedio y después vamos al balón gástrico. Y puedes hacer regímenes saludables sin tener esto. Yo sé que esto es absolutamente antipopular, pero que hable un médico", aseveraba Bibiana Fernández, quien no quería dar el tema por zanjado, para seguir señalando que "uno se puede aproximar al sobrepeso desde distintas circunstancias eh, no desde la voluntad de simplemente dejarte comer lo que te dé la gana, no. Hay otras circunstancias en la vida". Y, al ver que el asunto no se iba a zanjar con un final feliz, el presentador decidió cortar de raíz y pasar a otro tema: "Bueno, venga va, avanzamos".