Twitter explota contra 'Masterchef' por lo que ocurre durante una de las pruebas

Los usuarios de la popular red social y seguidores del talent de TVE han hablado y han dejado muy clara su posición con respecto al "favoritismo" que hay con un concursante: "Tongo".

Parece que esta edición de Masterchef no se concibe sin polémica. No hay una entrega de esta temporada que no cabree a los seguidores, sobre todo, cuando tiene que ver con Luca. Y es que el tiktoker se ha ganado muchos enemigos y el público ya está cansado del favoritismo que tiene el programa hacia el joven. Porque rara es la semana en la que no se vea al jurado del talent de TVE alabar el plato de Luca por encima, incluso, de platos mejores de otros concursantes. Además, en las últimas pruebas por equipo se ha podido ver al joven aspirante tratando de escaquearse del cocinado tras sufrir una caída, que se veía bastante preparada, y decir que se mareaba.

A esto, se añade, que desde hace unas semanas la audiencia de Masterchef denunciaba el supuesto "enchufe" de Luca al decir que es hijo del dueño de una empresa que distribuye alimentos a El Corte Inglés, uno de los patrocinadores oficiales del talent de TVE. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido lo ocurrido este lunes. Susana Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz sorprendían a los aspirantes con la mítica prueba de los robos en la que cada uno podía quitar diez alimentos a todos sus compañeros de una cesta compuesta por quince productos. De todos ellos, quien peor salió parado fue Jotha, pues le robaron todos los ingredientes. Pero, cuando se enseñó las cestas de los demás, también se pudo ver cómo Luca había sufrido, más o menos, la misma suerte: en la suya solo se veían hierbas aromáticas, curry verde y alcaparras. Ni rastro del apionabo que cocinaría después.

Twitter denuncia el tongo de 'Masterchef'

Luca optó por copiar un plato que ya hizo anteriormente con calabacines. Así, el tiktoker decidió hacer espaguetis con el apionabo. Pero este ingrediente apareció de la nada en su caja, pues como destaparon los usuarios de Twitter el apionabo no se encontraba en la cesta y, sin embargo, se convirtió en su principal aliado. Por lo que Luca presento al jurado, a Florentino Fernández y a Gonzalo Miró un plato titulado "Verde que te quiero verde" formado por unos espaguetis de apionabo con una salsa de curry verde, alcaparras y perejil. Tras probar el plato, los jueces valoraron su sabor y su cocinado: "Un poquito pasado de curry verde, pero parece un plato bonito y resultón, aunque repites idea", señalaba Jordi y Luca se salvaba de la eliminación.

Es más, algunos participantes del talente de TVE, como Jotha y Álex, denunciaron este hecho a través de sus perfiles de Twitter. El primero se quejaba de que el plato de Luca ya lo había hecho anteriormente mientras que Álex se lamentaba de que a él siempre le exijan más y le critiquen sus platos. Por si fuera poco, Álex retuiteaba un mensaje acusando de "tongo" a Masterchef. Y, como no podía ser de otra manera, la red social se llenó de mensajes denunciando lo que habían visto. Muchos, incluso, compartieron la imagen de la cesta de Luca donde no estaba ese ingrediente.

A ver #MasterChef donde demonios esta en la cesta de Luca el apionabo. Es que es muy fuerte lo vuestro! pic.twitter.com/rJnhebToK0 — G. Quintana-Lacaci (@tyaromen) June 5, 2023