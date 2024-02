Jiménez Losantos y Herrera salen al rescate de Manu Tenorio por el tema de moda

Los dos populares comunicadores han dado su opinión este lunes sobre un asunto del que habla todo el mundo, la elección de "Zorra" como canción española en el festival de Eurovisión.

A estas horas, quedan pocas personas que hayan opinado sobre uno de los asuntos del fin de semana. La elección de Zorra, la canción del dúo alicantino Nebulossa, como representante de España en el próximo festival de Eurovisión, no ha pasado desapercibida para casi nadie.

Faltaba, por ejemplo, por conocer qué le parece la ya célebre canción a Carlos Herrera. En su programa de esta mañana, el comunicador de COPE no ha sido muy claro a la hora de comentar qué le parecía Zorra. En su intervención, Herrera sí que ha mostrado su sorpresa por el hecho de "que nos arañemos tanto después de la movida de los 80...". Uno de sus colaboradores, eso sí, le recordaba que "ahora hay normas en Eurovisión", al tiempo que aseguraba que la canción le parece "un horror".

Jiménez Losantos, sobre "Zorra": "Karaoke del Imserso"

El que no se ha cortado nada en su opinión respecto a la controvertida ganadora del Benidorm Fest ha sido Jiménez Losantos, que no ha dudado en definir la actuación de Nebulossa como un "karaoke del Imserso". "No podía creerlo después de lo que hace dos años hizo Chanel. A todos en Eurovisión les gustan las buenas canciones con buena coreografía y con gente guapa, o que tengan gracia. Esto no tenía gracia, son gente mayor, es un karaoke del Imserso", ha dicho Federico.

Curiosamente, los nombres de dos de los más populares comunicadores de la radio española, Carlos Herrera y Federico Jiménez Losantos, se han unido a otro, el de Manu Tenorio, participante de la exitosa primera edición de Operación Triunfo y cantante en activo.

El artista sevillano se ha referido a Zorra como "cuando lo soez sustituye a la lírica" y, ante los ataques recibidas por sus opiniones expresadas en redes sociales, ha lanzado la bomba asegurando que dos periodistas, por Herrera y Jiménez Losantos, le habían llamado para mostrarle su acuerdo con su parecer.

A modo de apunte: dos compañeros locutores de radio, que saben más que yo, y sobre todo más que todos vosotros ya me han llamado para felicitarme por el Post que escribí anoche! — Manu Tenorio (@manutenorio) February 5, 2024

Este mensaje le ha valido, de nuevo, otra catarata de críticas, que Manu Tenorio ha cortado con referencia a los "ofendiditos" y dejando bien claro que deseaba lo mejor a los componentes de Nebulossa en el próximo Festival de Eurovisión.