Microinfarto de Nuria Roca: "un animal gigante" la ataca en pleno directo

La presentadora de 'La Roca' estaba a punto de opinar sobre la vuelta a la rutina cuando un 'insecto volador no identificado' la interrumpía, haciendo que la valenciana gritase.

La rutina comenzaba para Nuria Roca este domingo, mientras que muchas personas se preparaban para el síndrome postvacacional. La Roca, el programa que presenta la valenciana en La Sexta, regresaba a la parrilla de la cadena después del parón de las fiestas navideñas. Y, para inaugurar año, lo hacía con invitados nuevos y también con alguna que otra anécdota. Y es que, la de Atresmedia protagonizó el primer momentazo de 2024 de este formato. Aunque al principio ella lo pasó realmente mal.

El programa se desarrollaba con total normalidad cuando, de pronto, Nuria se sobresaltaba al ver lo que, según ella, era "un animal gigante". Una sorprendente reacción de la presentadora, con grito y gestos de pavor incluidos, que hizo reír tanto a sus compañeros en el plató como a su marido, Juan del Val, pero también a los espectadores que disfrutaban del programa desde casa. Cuando pasa algo en directo, muchos programas informan de lo ocurrido a la audiencia, porque hay quienes que no terminan de entender qué acaban de ver. Y así lo hizo el formato de La Sexta.

El susto de Nuria Roca por un insecto

Esto se hace no solo cuando surge un problema técnico que interfiere en la conexión, sino también cuando hay alguna metedura de pata, lapsus lingüístico o reacciones exageradas ante algo minúsculo. Esto último es lo que precisamente pasó este domingo en La Roca cuando Nacho García se encontraba hablando de las vacaciones y la temida vuelta a la rutina, principalmente al trabajo. En ese momento, Nuria quiso dar su opinión y hacer una apunte sobre el típico malestar de las vacaciones cuando, de repente, pegó un grito y reaccionó de forma sobresaltada. "¡Ay!", consiguió decir con cara de susto a la vez que se movía rápidamente. "¿Lo habéis visto?", dijo para seguidamente apuntar que "era así de gordo", explicaba en relación a una especie de insecto que osó perturbar la paz de la mesa.

Un "animal gigante" se cuela en pleno directo y asusta a Nuria Roca pic.twitter.com/QzuXtpRfBv — TVMASPI (@sebas_maspons) January 7, 2024

Tras esto, el insecto volvería a perturbar la paz de la valenciana, haciendo que gritase por segunda vez y sus aspavientos fuesen mayores. Y todo, mientras sus compañeros no paraban de reírse de ella. Su marido, y tertuliano de La Roca llegó incluso a decir que "hay un murciélago". Una teoría que fue arropada por Sara Ramos, que señalaba que es "un animal gigante", y Nacho se sumó a la fiesta, apuntando en tono sarcástico que se trataba de un animal "en peligro de extinción". Por suerte para Roca y los presentes, el insecto volador no identificado no volvió al plató, ni atacó a su presentadora, y la tertulia y el programa pudo continuar sin más sustos.