Juan del Val confiesa a Nuria Roca si se quiere "ir de casa" y baja La Sexta

A estas alturas de la vida televisiva de ambos poco les queda ya compartir con el público y parece que los espectadores se han dado cuenta, a juzgar por lo que sucedió en Atresmedia.

Pocos programas le debían de quedar yo por visitar a Juan Del Val para promocionar su nuevo libro, Bocabesada, salvo el de su propia esposa, La Roca de La Sexta. Algo que solucionó este domingo dejándose entrevistar por Nuria Roca en el mismo programa en el que él también es colaborador.

Y como suele suceder en el caso de la mediática pareja volvieron a protagonizar un momentazo íntimo-televisivo de lo más morboso.

Todo surgió a raíz de que el protagonista de la novela, Martín, es un escritor y colaborador de televisión que deja todo lo que tiene a través de mensajes de Whatsapp y se marcha a Nueva York.

La presentadora del magacín dominical de Atresmedia no se lo pensó dos veces a la hora de preguntar a su entrevistado-marido si a él mismo "se le ha pasado por la cabeza" hacer algo así. "Creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido el deseo de huir de lo que está haciendo o de donde está en algún momento", respondió sinceramente Juan Del Val.

Eso sí, también aprovechó para matizar "pero yo no estoy solo. Estoy contigo, tengo tres hijos... No me puedo ir ni me quiero ir", expresó el escritor.

Confesiones entre esposa y marido, entrevistadora y entrevistado, presentadora y colaborador que, sin embargo, no calaron demasiado hondo entre el respetable público. No en vano, este domingo La Roca de La Sexta no tuvo su mejor jornada en los audímetros y se quedó en cifras de 4.5% de cuota de pantalla y 464.000 espectadores, los registros más bajos desde hace más de un mes para el magacín de la cadena verde de Atresmedia.