Tamara Falcó arma un cisma en Antena 3: filtra un dato íntimo de Cristina Pardo

La marquesa de Griñón comete un ‘pecado’ de incontinencia verbal porque se le escapa en directo un detalle muy personal de la de La Sexta, algo que no se había hecho público hasta ahora.

Era jueves y tocaba dosis de Tamara Falcó en la tertulia de El Hormiguero de Antena 3. Ella, siempre tan sincera como cuenta este viernes 8 La Razón, ha debatido junto a sus compañeros diferentes temas de actualidad o relacionados con las relaciones personales. En esta última ocasión, Pablo Motos preguntaba nada más comenzar la sección a los tertulianos si eran más o menos lanzados en el terreno sentimental.

“¿Sois de ir a la cara y si les gusta alguien decírselo?”, preguntaba el presentador del programa más visto de la televisión. Tamara Falcó, sobre esta cuestión, desveló que a ella nunca le había hecho falta llegar a esa situación porque siempre se le ha notado cuando le gusta alguien y no es capaz de disimularlo. Cristina Pardo, tras esto, desveló que, si hubiese sido por ella, hubiese sido una “mojigata” toda su vida.

La marquesa de Griñón, atónita por la confesión de su compañera, metió la pata y no pudo contenerse a preguntarle sobre su actual pareja, revelando ante toda España el nombre del hombre con el que comparte Cristina Pardo su vida. “Y con Jorge, ¿cómo lo hiciste?", expresó Tamara Falcó, sin ser consciente del asunto. “Pues porque me dejé hacer, todo lo hizo él”, respondió la presentadora de La Sexta con cierto nerviosismo.

Cristina Pardo: su mayor secreto

Hasta hace unas horas, solo el círculo más cercano de la periodista conocía el nombre de su pareja y su vida privada siempre ha sido un gran misterio para todos. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión, Cristina Pardo ha preferido mantener alejada de los focos cualquier cuestión relacionada con su faceta más personal.

Aún así, hace unas semanas, hizo una sorprendente confesión sobre su relación. “Yo no discuto mucho, pero es verdad que hay una cosa que no aguanto...Él es muy ordenado y entonces ordena hasta lo que no usa él porque dice que es más práctico. Yo soy bastante ordenada, pero claro, no soy tan ordenada como él y, sobre todo, algo que yo no uso pues...”, expresó con humor.