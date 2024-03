Pablo Castellano protagoniza el desafío más accidentado de "El desafío"

El marido de María Pombo sufrió varios percances mientras realizaba el reto que le tocaba esta semana en "El desafío", uno de los retos más complicados del programa.

Pablo Castellano ha tenido una noche de viernes muy complicada. El marido de María Pombo se enfrentaba a uno de los retos más complicados de "El desafío" en el último programa del concurso de Antena 3. Un reto en el que tenía que completar un recorrido atravesando tres puertas de cristal para terminar tirándose a una piscina dando una voltereta, eso sí con la dificultad de hacerlo envuelto en llamas por completo.

Un reto que tenía muchos inconvenientes, porque el estar envuelto en llamas le dificultaba mucho la respiración y la visión. De hecho, durante los ensayos del desafío se podía ver como Pablo Castellano tenía muchas dudas con el reto. "No me convence nada lo de saltar", la parte que más bloqueaba al joven del reto, "tampoco me gusta jugarme la vida".

Pablo Castellano sufre dos accidentes durante su reto

De hecho, durante uno de los ensayos Pablo Castellano ha sufrido un accidente. Al partir de un puñetazo una de las puertas de cristal que tenía que atravesar, a Pablo le ha saltado un cristal a la cara provocándole un pequeño corte en el labio. Afortunadamente, el equipo médico pudo detener la hemorragia provocada por el corte con rapidez.

Durante los entrenamientos, Pablo Castellano ha llegado a cortarse #ElDesafío8 pic.twitter.com/7vpq1Ai8nL — El Desafío (@eldesafioA3) March 1, 2024

Además de ese accidente que sufrió durante los ensayos, Pablo Castellano ha sufrido otro durante la realización de la prueba. Aunque logró completar el desafío, el empresario ha confesado que lo ha pasado muy mal: "Me he puesto muy nervioso, no sé, me he empezado a bloquear. Me he reventado la mano con la tercera puerta". Tal fue el golpe que se llevó el marido de María Pombo que, posteriormente, se le pudo ver aplicándose una bolsa de hielo en la mano para intentar bajar la hinchazón.

Pablo Castellano completa una de las pruebas más extremas del programa: convertirse en el hombre en llamas🔥#ElDesafío8 pic.twitter.com/E21cxWUEUm — El Desafío (@eldesafioA3) March 1, 2024

El desafío estuvo envuelto en una tensión que se vivió en el plató, algo que le confesaba Juan del Val al concursante: "Qué tensión, qué nervios. Parece que estabas como grogui. Ha sido una agonía absoluta... Iba desesperadamente despacio". Pero el propio Pablo explicaba que, en este reto, correr no era lo más adecuado: "Si corres es peor. Si te quedas parado también, porque la llama te envuelve. Por correr en el último, le he dado mal al cristal y eso es lo que no hay que hacer".

Además de haber superado el reto, Pablo Castellano terminó siendo el ganador de la octava gala de "El Desafío", una recompensa perfecta para el empresario, que se enfrentó a un reto muy personal superando su miedo a las alturas.