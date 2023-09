Sonsoles Onega desvela cómo ve su rivalidad con Ana Rosa antes de su cara a cara

Sonsoles Ónega versus Ana Rosa Quintana (AR). Las dos comunicadoras televisivas van a competir en breve en la misma franja horaria y en cadenas distintas en esta nueva etapa. La una, con "Y ahora Sonsoles"; la otra con "TardesAR".

A la de Atresmedia, que ha asistido este sábado a la presentación de la nueva temporada en Vitoria con otros miembros de la emisora, los periodistas le han preguntado, como no podía ser de otro modo, por su enfrentamiento con la de Mediaset. Una cadena que está en horas bajas y cuyos datos de audiencia siguen cayendo, por lo que se decidió pasar a Quintana, que reinaba en las mañanas a la tarde, provocando la fuga de muchos de sus colaboradores a la competencia.

AR: Fracasar sería no liderar sobre ti ni sobre el resto de la competencia

Interrogada sobre qué opina sobre las palabras de Ana Rosa, que ha dicho que "fracasar sería no liderar sobre ti ni sobre el resto de la competencia", Ónega ha respondido: "Yo no me planteo este curso como un combate en modo alguno. Tenemos que seguir trabajando lo mejor que sabemos en la línea que empezamos el 24 de octubre pasado. Creo que tenemos que ser útiles y amables para nuestros espectadores. Habrá días en los que ganemos y días en los que perdamos ". Y ha agregado: "Y el que ganemos será para satisfacción de mi equipo y el que perdamos habremos perdido ante los grandes de la televisión".

"El lunes mandaré un mensaje a AR"

"El lunes lo hago, mandaré un mensaje a Ana Rosa", bromeó Ónega cuando le han preguntado sobre si "las de las tardes (presentadoras), se habían llamado o escrito", en alusión a AR, pues "no sabía que se hacía eso, el lunes lo hago y me tienes ahí enviando mensajes; claro, claro". Por último, insistiendo en la competencia que van a mantener las dos presentadoras, le interpelaron sobre si Ana Rosa se había comunicado con ella. Mirando su móvil, ha precisado: "Hasta la fecha, no".

El FesTVal de Vitoria-Gasteiz ha distinguido a Ónega con uno de los Premios Joan Ramón Mainat de su XV edición "en reconocimiento a su prestigiosa trayectoria, marcada fundamentalmente por su labor al frente de diferentes formatos televisivos".