Un micro abierto juega una mala pasada a Xavier Sardá diciendo esto de Hidalgo

El colaborador de 'TardeAR' no ha visto con buenos ojos la actitud que tenía el tertuliano hacia Ana Rosa Quintana y no ha dudado en hacérselo saber, pensando que nadie lo oiría.

Se ha vuelto ya algo habitual que Antonio Hidalgo entre al plató de TardeAR para revolucionar el programa de Telecinco. El colaborador, la pasada semana, tocó un poco las narices a Ana Rosa Quintana al recochinearse de cómo el Real Madrid había ganado la Supercopa de España. Pero este martes llegó al espacio de Mediaset con la firme intención de hacer las paces, tras lo ocurrido la semana anterior, con la presentadora. Sin embargo su actitud llamó la atención a otros colaboradores, como Xavier Sardá y Beatriz Archidona.

Y es que, nada más entrar al plató, Hidalgo empezó con sus intentos de ganarse a Ana Rosa, haciéndole la pelota. El presentador, ahora colaborador de TardeAR, llegó piropeando a todos los presentes: "Hola guapos y guapas todos. Pero tú mucho más", decía el tertuliano directamente a la presentadora de Telecinco. Pero no se quedó solo en eso, pues continuó regalándole el oído: "Y te voy a decir una cosa me gusta tanto tu estilo lo de conjuntar gafa con vestuario que te he imitado", apostillaba, pidiéndole a su jefa que mirara a cámara.

El insulto de Sardá a Antonio Hidalgo

"Decirme si hay una pareja más guapa en la televisión mundial ahora mismo", añadía antes de recibir un corte por parte de Archidona y Xavier Sardá, quienes no estaban viendo muy bien esta actitud pelota con la que Hidalgo había llegado. Y así se lo hizo saber la también presentadora de De viernes: "Oye, has venido un poco...", pero no pudo acabar su discurso, porque fue interrumpida por el de Crónicas Marcianas. "Un poco gili****", completó Sardá la frase de la copresentadora de TardeAR, sin ningún pudor, pensando que nadie lo escuchaba, mientras que Archidona acababa su frase: "Un poco pelotilla".

"Porque el otro día me dio ya y claro…", se vio obligada a intervenir Ana Rosa, haciendo referencia, precisamente, a lo de la pasada semana. Y es que, Antonio Hidalgo entró a TardeAR vestido del Real Madrid, para sorpresa de todos. "Y como éramos pocos...", soltó en ese momento la presentadora sin llegar a terminar ese refrán español tan conocidos por todos, a la vez que el colaborador entraba al plató vestido de esa guisa. De ahí que este martes 23, Hidalgo estuviese tan pelota "con la jefa". Y tras el comentario de Ana Rosa, el colaborador no dudó en señalar que "nos la habéis devuelto. El otro día el Atleti se cepilló al Madrid. Yo soy un madridista con estilo. Se cepilló al Madrid en la Copa del Rey y aquí estamos", apuntó Hidalgo ante la cámara para zanjar el asunto del peloteo.