Donald Trump en guerra con Fox News por emitir sus "peores fotografías"

El expresidente de Estados Unidos ha atacado y acusado a la cadena conservadora por usar, según él, sus peores fotos y por ocultar las encuestan que le dan ventaja sobre Joe Biden.

Donald Trump, que no atraviesa un buen momento tras ser acusado de conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción y conspiración contra los derechos, ha encontrado un nuevo objetivo al que atacar, la cadena de televisión conservadora Fox News.

El expresidente de los Estados Unidos, que recientemente viajaba a Washington DC para declarar y jurar ser "no culpable" contra todos esos cargos, anunciaba que volvía a presentarse a las próximas elecciones de EEUU como candidato republicano, lo que ha provocado que sea noticia de manera más habitual en las televisiones estadounidenses.

Aunque el multimillonario no parece muy contento con el tratamiento que está recibiendo por parte de los canales de televisión, en especial por la Fox y su programa "Fox and Friends". Según informa el Daily Mail, el candidato no está muy conforme con el trato que está recibiendo, y está muy descontento con dos cosas específicas, las encuestas que está mostrando la cadena y las fotografías que utilizan.

Trump se queja porque usan sus "peores fotos"

El expresidente se ha quejado airadamente a través de Truth Social, la red social que creó y de la que es dueño el propio Trump, por las encuestas que ha mostrado el programa: "¿Por qué 'Fox and Friends' no muestra todas las encuestas donde estoy superando a Biden, por mucho? ¡Simplemente no lo harán!".

El expresidente se ha quejado y ha continuado reprochando a la cadena aludiendo a un debate del año 2016: "Piensan que se están saliendo con la suya, no es así. Como en 2016, otra vez... ¡Y luego quieren que debata!". Y es que según apuntan desde el medio The Hollywood Reporter, todas las encuestas dan vencedor a Joe Biden sobre Trump, excepto un sondeo de Messenger/Harris que fue publicado hace un mes.

Pero la queja más surrealista de Donald Trump estaba centrada en las fotografías que ha mostrado Fox News. Y es que según el multimillonario, la cadena está mostrando "a propósito" fotografías en las que sale desfavorecido: "Muestran deliberadamente mis peores fotos, especialmente la grande 'naranja' con la barbilla hacia atrás".

Las quejas de Trump han llegado a poco de que la cadena Fox organice el primer debate de las primarias republicanas, un debate al que Trump, que es uno de los ocho aspirantes a liderar la formación, ha anunciado que no participará aludiendo a que está liderando por 50 puntos al segundo candidato republicano.