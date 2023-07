Noemí Galera, en shock por lo que ve durante un casting de OT en Bilbao

Los audiciones para formar parte de la nueva etapa del concurso musical por excelencia, ahora en Amazon, siguen en marcha y la directora de casting va de sorpresa en sorpresa.

Operación Triunfo ya es una realidad. Si ya lo era cuando se anunció que sería Amazon Prime la plataforma encargada de traerlo de vuelta, ahora con los castings en marcha, su regreso está cada vez más cerca. De hecho, el equipo de casting OT 2023, encabezado por Noemí Galera, sigue su gira por España, de ciudad en ciudad, buscando los nuevos talentos que formarán parte de esta nueva etapa. Tras Barcelona, Santiago de Compostela y Zaragoza, se encuentra en Bilbao para escoger a nuevos concursantes.

Lo que no esperaba Noemí, ni el equipo que está haciendo posible esta vuelta, son los distintos contratiempos y anécdotas que están surgiendo. Y es que, como suele ser habitual, los casting de OT dejan grandes momentos. Si en Zaragoza, la directora de casting se vio obligada a paralizar las audiciones por las goteras que estaban cayendo después de la tormenta que cayó en la capital aragonesa, en Bilbao se ha quedado en shock por lo visto durante uno de los casting.

Noemí Galera se lleva una grata sorpresa con este tiktoker

Noemí tiene que estar acostumbrada a todos los "personajes" que pasan por los castings de OT. Pero, aun así, no puede evitar sorprenderse con algunas de las actuaciones. Eso es lo que le ha sucedido en Bilbao con la imitación que realizó Yunimat, uno de los aspirantes que tenían el pase Prime y que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en TikTok. "En redes sociales me hice conocido porque imito a personajes animados", explicaba Yunimat al presentarse ante el jurado. Al escucharle, la directora del casting no dudó en pedirle una demostración de una de sus imitaciones más icónicas: la del Gato con Botas de Shrek.

"Soy muy fan de Shrek y no he venido con las zapatillas de Shrek porque mi madre no me ha dejado", revelaba este joven después de haber dejado a Noemí sin palabras mientras que Mamen Márquez si reía a carcajada limpia. Por eso, no dudaron en pedirle al aspirante que hiciera otra de sus imitaciones. "Podría seguir, pero prefiero cantar", terminaba de decir el aspirante después de imitar también al Pinocho de Shrek. Una respuesta que impactó a Noemí y que llevó a Mamen Márquez a aplaudirle. Finalmente, Yunimat no pasó el casting y no podremos verle en la academia. Pero el joven tiktoker cuenta con todo el apoyo de sus seguidores, que no dudaron en dejarle miles de mensajes en el vídeo subido por él mismo a su perfil personal.