Dani Rovira y Eva Soriano se ganan enemigos con su último estreno en Amazon

Twitter se ha pronunciado sobre el estreno de 'El castillo de Takeshi' en Amazon Prime y todos los usuarios coinciden en la mismo, que además afecta a los dos humoristas.

Otro de los grandes regresos, en cuanto a programas de televisión se refiere, se producía este lunes 10 de julio. Amazon Prime estrenaba El castillo de Taheshi, la actualización más que necesaria del clásico programa de los 90 Humor Amarillo. A este programa le debemos el nacimiento de un clásico, que también vuelve a la pequeña pantalla este año: El Grand Prix. Pero, lo que hizo tan especial a Humor Amarillo, emitido en las mañanas de Telecinco, era el doblaje maravilloso que le acompañaba en su primera etapa: Miguel Ángel Coll y Juan Herrera. Más tarde, en su emisión de los 2000, y en Cuatro, los encargados fueron Fernando Costilla y Paco Bravo, con chistes actualizados y su nombre original: El castillo de Takeshi.

Ahora, años después, llega una nueva versión gracia a la plataforma de contenidos. Y, aunque eran muchos los que soñaban con esto, para que no acaba de funcionar tan bien como recordábamos. En primer lugar, le falta ritmo, se ha vuelto demasiado profesional y muchas de las pruebas típicas se han quedado por el camino. Pero, al menos, no nos han quitado las Zamburguesas. Falta ridiculez, absurdez y ese toque 'amateur' que tanto gustaba. Y eso que Amazon ha cuidado hasta el mínimo detalle. Y luego está el aspecto del doblaje.

Twitter critica el doblaje de Rovira, Soriano y Ponce

Para esta nueva etapa de El castillo de Takeshi, se contó con tres fichajes para los doblajes, y así preservar el espíritu de las dos anteriores versiones, que eran la seña de identidad del formato. Así, Eva Soriano, Dani Rovira y Jorge Ponce sustituyeron a los grandes clásicos del programa, algo que era una tarea difícil. Tanto que no se ha conseguido del todo superarlos. "Qué habéis hecho con el doblaje @PrimeVideoES", pregunta un usuario en Twitter. Los chistes están bien generalmente, aunque quizá pequen de hacerlos demasiado actuales y centrados en nuestra sociedad.

Definición perfecta para el doblaje que han hecho los nuevos comentaristas de El Castillo de Takeshi #humoramarillo 🫠🫠🫠 pic.twitter.com/1ABJ45WMRz — Diego!  (@diegumin) July 10, 2023

Pero no todo es malo, porque sí que es un acierto la continuidad de los chistes. En el programa original, el único que repetía era el mítico chino Cudeiro. Aquí tenemos muchos más, desde el Clan de los Turbios hasta la mismísima Isabel Díaz-Ayuso. No todo es malo en el doblaje, pero se echa de menos locutores desconocidos, en vez de tener a tres famosos que, por momentos, hablan más de sí mismos que del propio programa. Otra cualidad que han destacado de estos doblajes es que, muchas veces, parecen hacerlos sin ganas, como si solo pasaran por allí y ya está. Ni siquiera Dani Rovira está gracioso. Eva Soriano no acaba de encontrar el punto, y Jorge Ponce quizá sea el mejor de los tres. ¿Habrá que esperar a próximas entregas a ver si la situación cambia?