COPE llora: atroz premonición en la página 22 del libro de Pepe Domingo Castaño

España no ha salido de la conmoción producida por la muerte del periodista que revolucionó la radio y la televisión. En su faceta de escritor dejo plasmado palabras que ahora estremecen.

La comunicación española está de luto. El mundo de la radio y la televisión, sus oyentes y seguidores, aún lloran la repentina e inesperada muerte de Pepe Domingo Castaño que, tal y como les ha contado ESdiario, moría en la madrugada del sábado al domingo en una clínica de Madrid donde había ingresado por un dolor de garganta.

Como era de esperar, desde ese momento –aún ocurre este lunes 18 de septiembre- los medios homenajean al comunicador gallego. Especialmente emotivos han sido los programas de su casa, la Cadena COPE.

El domingo Tiempo de Juego –con la ausencia de un Paco González totalmente destrozado- se convertía en un tributo a Castaño. Presentado por Heri Frade y José Luis Corrochano, daba igual el fútbol, no importaban los partidos, los goles fueron secundarios y los otros deportes se apartaron para hablar del inigualable Pepe Domingo con un grito de guerra: “¡hola, hola!”.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el máximo mandatario del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, futbolistas como Iker Casillas o compañeros de profesión como Pepe Ribagorda, Iñaki Gabilondo, Iñaki Cano o José Antonio Luque han pasado por el programa para dedicar unas palabras al gallego.

Anteriormente Cristina López Schlichting rompía la escaleta para dedicar íntegramente su Fin de Semana a informar sobre el fallecimiento de su compañero y recordarlo en un programa por el que circularon, entre otros, Manolo Lama o Carlos Herrera.

“¡Hay que fastidiarse Pepe Domingo!”

Pero Cristina heló la sangre de los oyentes, y de sus compañeros, al leer las premonitorias palabras que en su libro Hasta que se me acaben las palabras, “resulta que sabías que hoy llovería”, decía la de COPE con voz entrecortada para pasar a leer esas impresionantes líneas que ahora toman todo sentido:

“Estoy seguro de que el día que me toque el turno. En el umbral de lo que todavía nadie ha podido ver y contar lloverá. Lloverá torrencialmente. Creo que así está escrito no sé dónde. Si no lloviese en ese momento, aunque a mí de poco me servirá, esta historia quedaría incompleta como aquellas sinfonías que nunca tienen final porque el autor así lo quiso”.

“¡Hay que fastidiarse Pepe Domingo! Lo sabías. Sabías que iba a llover hoy. Odiabas la lluvia desde pequeño y le dedicas buena parte de tu libro, como a la muerte; tu otra obsesión, desde el primer capítulo”, decía una más que emocionada López Schlichting.

Desde la madrugada del sábado y durante todo el domingo, Madrid ha registrado fuertes lluvias, “el cielo llora”, han repetido en numerosas ocasiones sus compañeros en la Cadena COPE y en otros medios de comunicación.

Tal y como ha constatado ESdiario, tras rescatar estas palabras que, como les decimos se encuentran en la página 22 del último libro de Pepe Domingo Castaño, otros compañeros de COPE (como en Tiempo de Juego o los Informativos) se han hecho eco de esa premonición que el grandioso comunicador de Padrón (A Coruña) dejó escritas negro sobre blanco y que ya son para siempre inmortales.