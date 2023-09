La primera bomba de GH Vip 8 sale la boca del exwaterpolista García Aguado

Los primeros días en la casa de Guadalix están dejando algunas perlas a modo de revelaciones que a buen seguro van a dar mucho juego a los concursantes y generar gran expectación

Tras años a la espera de resolver los problemas judiciales que impedían a Telecinco emitir su concurso estrella, Gran Hermano, esta semana por fin se ha estrenado la octava edición de GHVip. Mediaset apuesta por la esencia y un reality que es seña de identidad del grupo de comunicación. La audiencia estaba muy expectante, pues aunque había habido algunas filtraciones, fue el mismo día del estreno cuando se dieron a conocer los nombres de todos los concursantes.

Y desde luego cumplieron las expectativas, pues la audiencia no hubiera esperado que saltaran a escena o que entraran en la casa personajes como Oriana Marzoli, Karina, o Pedro García Agudado, el popular presentador de otro programa de éxito, Hermano Mayor. Precisamente, ha sido este último el que ha dado uno de los primeros contenidos interesantes en esta edición. Mientras muchos dormían, no ha dudado en criticar a la presentadora peruana Laura Bozzo.

¡Buenos días en Guadalix! 😪

Los hay que hasta un sábado aprovechan la mañana#GHVIP16S https://t.co/jdJoYpQT2Z pic.twitter.com/ecHMKaThKT — Gran Hermano (@ghoficial) September 16, 2023

Había resquemor por parte de Aguado hacia ella y así quedó patente en sus declaraciones. El exwaterpolista aseguraba que Bozzo es "muy buena estratega". "Ella me ve a mí como un rival", pero además de ir contra ella, no se mordía la lengua y cargaba contra un presentador de televisión: "No es la primera vez que me pasa cuando la gente quiere atacarme. Me pasó con otro presentador que me dijo que 'tú no eres ejemplo de nada'. Quieren como quitarme la autoridad".

El presentador de Cuatro no desveló el nombre de este famoso rostro de televisión. Lo que está claro es que sus palabras las tiene grabadas y se acuerda perfectamente de lo que le dijo. Además, es evidente que no le sentó nada bien y que no le hizo nada de gracia. En vilo ha dejado a los espectadores que esperan que el exwaterpolista revele esa información.

Por su parte, José Zeus Tous, el hijo de Sara Montiel, comentaba que "ha tenido muchas horas de vuelo para estudiarnos a todos". Finalmente, Jessica Bueno coincidía con sus compañeros y añadía que Laura "sabe quién es el más fuerte de la edición y se ha montado su película".