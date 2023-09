Muere Pepe Domingo Castaño, una de las voces del periodismo deportivo

"La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti", el emotivo post de sus compañeros de la Cope. Ganó cuatro premios Ondas, dirigió musicales, programas de televisión y fue cantante

Una de las leyendas del periodismo deportivo, Pepe Domingo Castaño, ha fallecido la madrugada de este domingo, a los 80 años. El trágico desenlace se ha producido "de forma repentina cuando estaba ingresado en el Hospital de la Zarzuela de Madrid rodeado de su familia."

Así lo ha anunciado la Cadena Cope donde dirigía 'Tiempo de Juego'. La emisora informará en breve de cómo se harán los actos de despedida para esta gran voz de la comunicación.

"El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo. La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos. PEPE DOMINGO CASTAÑO SOLAR, la LEYENDA de la RADIO", han compartido el programa 'Tiempo de Juego' a través de su cuenta de X, el antiguo Twitter.

El presentador de radio, televisión, cantante y escritor acababa de renovar contrato en la emisora en la que trabajaba y tenía en su haber cuatro premios Ondas, entre otros galardones.

Natural de Lestrove (La Coruña) e hijo adoptivo de Padrón, donde se crió, siempre estuvo ligado a la actualidad deportiva aunque también tuvo una brillante presencia en otros espacios musicales y televisivos. Además de 'Carrusel Deportivo' en la SER, en esa emisora dirigió 'El gran musical' y el programa '300 millones' en RTVE.

Una vida dedicada al periodismo

Castaño (1942-2023) fue novicio dominico en un seminario asturiano y cursó estudios de Magisterio. Se mudó a Madrid en 1966 y en 1969 comenzó a trabajar en Radio Centro. Sus inicios no fueron fáciles y tuvo dificultades económicas.

Previamente, colaboró en Radio Juventud y La Voz de Madrid, pero su gran oportunidad llegó de la mano de la extinta Radio Centro, donde se formó como profesional presentando un programa musical titulado 'Disco parada', informa Efe.

En 1973 fue llamado por la Cadena SER, donde presentó 'Viva la radio', 'Sintonía sobre ruedas' y 'El Gran Musical', junto al mítico Joaquín Luqui, espacio exitoso con el que alcanzó gran popularidad y recibió en 1975 su primer Ondas. En 1988 pasó a formar parte de los equipos de Carrusel Deportivo y El Larguero, espacios deportivos. En televisión presentó en TVE el programa 300 Millones entre 1979 y 1982, y en Telecinco el concurso Número Uno en 1995.

Las muestras de condolencia por el fallecimiento de este gran comunicador son incesantes, tanto desde el mundo del periodismo, de leyendas del deporte, así como desde el ámbito político y social.

.