Inés Hernand 'se cuela', otra vez, en el Benidorm Fest: ovación por su momentazo

La que fuese presentadora de ediciones anteriores no ha querido mantenerse al margen este 2024 y no ha dudado en intervenir en las semifinales, metiéndose al público en el bolsillo.

El pasado martes, TVE emitía la primera semifinal del Benidorm Fest, con la que obtuvo un 10,8% de cuota de pantalla y poco más de 1 millón de espectadores de media. Este jueves 1 de febrero, La 1 ofrecía la segunda semifinal del certamen musical y con resultados muy similares: 10,5% de share y 1.039.000 espectadores de media. Pero, sin duda, aunque los cuatros artistas que pasaron a la final tuvieron el protagonismo, quien se llevó toda la atención de las redes sociales fue Inés Hernand.

La presentadora de las ediciones anteriores, volvió a colarse en el concurso de RTVE para ponerle un punto de humor a la gala, presentada por Marc Calderó, Ruth Lorenzo y Ana Prada. Esta vez, Hernand aparecía en el plató del Benidorm justo después de que Íñigo Quintero, uno de los artistas invitados, actuara junto a Sergio Dalma. Y la copresentadora de No se de que me hablas, programa que presenta junto a Mercedes Milá, no dudó en hacer un pequeño guiño a la serie de los Javis y el grupo Stella Maris: La Mesías, de Movistar Plus.

El aplaudido momento de Inés Hernand en redes sociales

Inés Hernand no está siendo este año la presentadora de Benidorm Fest, pero sigue muy presente en la edición. Tanto que ha intervenido en las dos semifinales. En la celebrada este jueves, la presentadora de TVE realizó una breve intervención que arrancó al más puro estilo de La Mesías y en la que Ana Prada le devolvió algunas pullitas a modo de respuesta a las que Hernand lanzó el pasado martes. Tras la actuación de Quintero, la comunicadora se presentaba a la audiencia con el espíritu de la arrolladora serie, convirtiéndose en viral en redes sociales: "Querido creyente, querido seguidor, querido eurofan: hola, soy Inés Hernand y el Benidorm Fest está en peligro", apuntaba Hernand, haciendo los gestos de la ficción de Los Javis.

Inés Hernand de nuevo dando el MOMENTAZO homenajeando a Stella Maris



REINA #BenidormFestSemi2 pic.twitter.com/iNuyGHhvlj — Diego. (@cabriadiego) February 1, 2024

"Aunque podemos salvarlo. Benidorm Fest, Benidorm Fest, Benidorm Fest...", continuaba Hernand, en un "éxtasis" que se vio interrumpido por la intervención de Prada, con un dardazo por sus palabras en la primera semifinal. "¡Inés, llamando a Tierra! ¿Otra vez que no me has visto? Claro, como voy discreta...", lanzaba la presentadora. "Es que como vas de negro, yo qué sé... soy una nostálgica", respondía Hernand. "Qué da igual, Inés. Yo estoy superfeliz por ti, tienes un programa. Y en late night, que tiene menos presión que en prime time. Esto es una presión, que además el nuestro es cortito, que así el mensaje llega más directo", añadía Prada. "Cortito y al pie", añadía Hernand, antes de hablar de su programa del late night junto a Aitor Albizua, donde recibirían a los clasificados tras la semifinal.

Quitar a Inés Hernand del #BenidormFestSemi2 es la mayor cagada de RTVE este año. En dos minutos se come a los presentadores, te vacila, hace referencia a la Mesías y se queda con el público. pic.twitter.com/xY25VpvNem — Aqmarropa (@aqmarropa) February 1, 2024