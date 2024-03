El mensaje que Joaquín Prat lanza a Jorge Javier por su vuelta a Telecinco

La vuelta de Jorge Javier Vázquez a Telecinco para presentar "Supervivientes" ha provocado que muchas personas, entre ellas Joaquín Prat, le feliciten.

El regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, y más concretamente a "Supervivientes" ha sido la noticia de la semana, porque después de casi medio año el presentador volvía a una cadena que parecía que ya no le quería dentro. Además, la vuelta de Jorge Javier a presentar un reality como "Supervivientes" ha conseguido lo impensable para Telecinco desde hace tiempo, colocarse líder en el prime time y no solo eso, mejorar las audiencias del resto de realities que la cadena ha estrenado en las últimas semanas.

No solo el público, que le dedicó una sonada ovación nada más apareció en el plató de "Supervivientes", también muchos otros compañeros de la cadena, algo que el propio Jorge Javier reconocía: "Estoy recibiendo muchísimos mensajes de compañeros, de gente que me está desenado mucha suerte y me siento con mucho cariño".

Las palabras de Joaquín Prat sobre Jorge Javier

Uno de esos compañeros a los que se refería Jorge Javier es Joaquín Prat. El presentador de "Vamos a ver no se cortó a la hora de ensalzar la labor de Jorge Javier Vázquez al frente de "Supervivientes": "'Supervivientes' es el reality. Lo digo ahora, porque luego los colaboradores no me dejan: 'Ese reality, y ahora lo tengo que decir, solo puede tener un presentador y ese es Jorge Javier Vázquez'".

Esta nueva temporada de "Supervivientes" ha empezado por todo lo alto, con los esperados saltos de los concursantes, especialmente el de Carmen Borrego; la incorporación de dos nuevos participantes que ya saben lo que es sobrevivir en la isla de Honduras, Laura Matamoros y Kiko Jiménez e incluso la amenaza de abandono de Carmen Borrego.

Por el momento, "Supervivientes" ha arrancado con muy buen pie, habrá que ver si el concurso mantiene esas cifras, que rondaron el 1.700.000 espectadores, a medida que avanzan las semanas y se van desarrollando las tramas de cada concursante. Hoy el concurso tendrá una segunda oportunidad de ver como es recibido ante la audiencia, ya que Telecinco emite "Supervivientes: Conexión Honduras".