Alsina, de bajón tras una ausencia inesperada en su programa en Onda Cero

A punto de concluir una nueva temporada radiofónica, en "Más de uno" se vivió un momento triste por el adiós de uno de sus colaboradores más populares.

La temporada radiofónica está a punto concluir. Más tarde de lo habitual, debido a la convocatoria de elecciones generales para este próximo domingo, 23 de julio, lo que provocará que los grandes líderes de opinión no abandonen sus puestos tras los micrófonos de sus emisoras hasta pasados unos días. Después del domingo llegará el turno del análisis de los resultados y, sobre todo, de los posibles pactos para gobernar, cuando no de una hipotética repetición de elecciones si los resultados obtenidos no dan posibilidad a coaliciones de peso.

En Más de Uno, el programa que conduce Carlos Alsina en las mañanas de Onda Cero, había aroma de despedida. No tanto por ese inminente cierre de temporada, sino por el adiós de uno de los colaboradores más habituales y más queridos por parte de los cientos de miles de oyentes con los que cuenta el programa.

Se va del programa Carlos Latre, el popular humorista que ha puesto voz a todos esos personajes que, sin estar presentes, han pasado de alguna manera por el programa matinal de Onda Cero. Sin duda, las imitaciones del castellonense han sido, durante años, un sello de identidad de las horas más desenfadadas del programa de Alsina.

Pero es que Latre no empezó en Onda Cero con el periodista madrileño, sino que ahora pone fin a 16 años de colaboración ininterrumpida con la emisora ahora propiedad del Grupo Planeta. El humorista comenzó colaborando con Carlos Herrera, en Herrera en la Onda, y después unió su arte al de Más de Uno, primero con la dirección de Juan Ramón Lucas y después, del actual presentador, Carlos Alsina.

Alsina pierde a Carlos Latre en "Más de Uno"

Es más, como bien recordaba Latre en su post de despedida, todo comenzó hace más de un cuarto de siglo, cuando un jovencísimo Carlos Latre, que ahora tiene 44 años, entraba en el estudio de la Cadena SER en Reus, como mucho tiempo antes hiciera Andreu Buenafuente, para colaborar con Los 40.

"Quiero anunciaros q hoy ha sido mi “pen”-último día en la radio(nunca hay un último) . Han sido más de 25 años desde que empezara en Los 40 en Reus de la mano de mi querida Ma José Gil, luego llegaron Radio España con Javier Giménez, Luis Lorente… Radio Nacional junto a Julio César Iglesias, Antonio Jiménez y llegó Carlos Herrera en Onda Cero, fue en 2007 y desde entonces junto a Juan Ramón Lucas y finalmente junto a Carlos Alsina", escribe Latre en Twitter.

Quiero anunciaros q hoy ha sido mi “pen”-último día en la radio(nunca hay un último) . Han sido más de 25 años dsd q empezara en Los 40 en Reus de la mano de mi querida Ma José Gil, luego llegaron Radio España con Javier Giménez, Luis Lorente…Radio Nacional junto a Julio César… pic.twitter.com/vNy7rhad6K — Carlos Latre (@Carlos_Latre) July 20, 2023

"Gracias a cada uno de ellos por su cariño y por todo lo que me han enseñado. Gracias a los equipos, compañeros/as que me llevo en el corazón y, sobre todo gracias a los oyentes, al público q me ha dado SIEMPRE su cariño. Se cierra una etapa pero vienen otros horizontes profesionales y nuevas ilusiones que espero tengan vientos favorables. Viva la radio y…. esa que llaman MAGIA DE LA RADIO, siempre quedará conmigo", añade el humorista.