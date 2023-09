Isabel Forner pide perdón a Alsina por una historia con Brasero de por medio

La reportera deportiva contó en "Zapeando" una graciosa anécdota de cuando trabajaba en la radio y tuvo que sustituir al popular periodista ofreciendo la información meteorológica.

Isabel Forner es, cada día, un rostro más popular en la televisión de nuestro país. Además de su trabajo como reportera deportiva delante de las cámaras de Movistar cubriendo los partidos de fútbol de los clubes más importantes de Europa, también participa en Zapeando, el programa de humor de cada sobremesa en La Sexta. Del mismo modo, ha tenido alguna participación como concursante invitada en Pasapalabra. Pero, la periodista valenciana también tiene un pasado y no tiene demasiado que ver con la televisión.

Y es que Isabel Forner, después de estudiar Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera y completar su formación con el Máster de Radio de Onda Cero en la Universidad Nebrija y el Máster de Periodismo Deportivo, Radio y Televisión en la Universidad Villanueva, realizó sus prácticas en tanto en la Cadena COPE como en Onda Cero.

En ambas emisoras realizó tareas informativas de todo tipo, pero no vinculadas de forma directa con los deportes sino con cualquier otra sección. En el Zapeando de este miércoles recordó que su jefe fue Carlos Alsina, actual conductor de Más de Uno en Onda Cero, y la anécdota por la que se veía obligado a solicitar el perdón del periodista estrella de la cadena de Atresmedia.

El asunto está relacionado con el tiempo en el que Isabel Forner tuvo que presentar en Onda Cero la información meteorológica en sustitución de Roberto Brasero, cuando el ahora popular integrante de Antena 3 gozaba de sus días de vacaciones. Forner, becaria en aquella época reconoció en Zapeando que ella se empapaba de la información que le ofrecía la AEMET, pero "leía todo y me sonaba a chino".

Fue después de esa confesión cuando la actual periodista deportiva sorprendió a todos realizando una aún más impactante. "Pido perdón a Alsina por lo que tuvo que aguantar esos días", reconoció, concretando esa disculpa en que, al no controlar el vocabulario propio de los asuntos de la meteorología, no paraba de decir: "Tendrán que sacar el paraguas en el norte y la sombrilla en el sur". "Hacía un tiempo lamentable, menos mal que me pasé al fútbol", comentó aliviada la periodista de Movistar.

Dani Mateo habla de Alsina y de Forner

En el tono humorístico en el que se desarrolla Zapeando, su presentador, Dani Mateo, quiso quitar importancia al asunto con el argumento de que Alsina "no se acuerda" de aquello porque "durante ese rato es cuando aprovecha para ir a mear".