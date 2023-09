Alsina y Herrera se ponen de acuerdo para atizar a la portavoz Isabel Rodríguez

Los dos comunicadores han coincidido en parte de su monólogo en cargar contra la ministra portavoz, que llamó golpista a Aznar por simplemente pedir movilización social contra la amnistía.

Este martes las declaraciones de José María Aznar tuvieron una repercusión de la que seguramente hasta el propio expresidente no se esperaba. El popular llamaba a una “rebelión nacional” contra la amnistía que Pedro Sánchez va a permitir y despertaba el enfado en el Gobierno socialista. Aprovechó la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, para atacar a Aznar, llamarle golpista y de paso pedir a Alberto Núñez Feijóo que le exigiera rectificar.

Pues bien, no sólo no han pedido rectificar al antiguo máximo mandatario del Partido Popular, sino que ni 24 horas después han anunciado que convocarán una protesta contra la amnistía el fin de semana del 23 y 24 de septiembre. Más allá de esto, esas palabras de Isabel Rodríguez no han pasado desapercibidas para dos de los comunicadores estrella de las mañanas de la radio española, que han incluido en sus monólogos una parte dedicada a la también ministra de Política Territorial de Sánchez.

Herrera: “Siguen con su proceso de degradación intelectual”

Carlos Herrera no ha podido pasar por alto las palabras de Isabel Rodríguez hacia José María Aznar en una parte de su monólogo y se ha preguntado si no hay alguien en Puertollano (de donde es la ministra) que le haya advertido "del ridículo que hace" día sí y día también. En los micrófonos de COPE, el comunicador estrella de la “radio de los obispos” cree que la portavoz dio un paso más en lo que ha llamado “insólito proceso de degradación intelectual” al utilizar esa palabra de golpismo.

Herrera ha recordado que precisamente Isabel Rodríguez fue multada por utilizar la sala de prensa después de los Consejos de Ministros para hacer campaña y defender temas del PSOE. Además, destaca que lo que dijo Aznar no dista mucho de las palabras que han utilizado últimamente políticos socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra. El primero más presente estos días a raíz de su ataque a Pedro Sánchez por todo este tema de la amnistía, contra el que el denominado “viejo socialismo” se ha levantado en armas.

Alsina: ¿Qué tiene de antidemocrático promover manifestaciones?

Carlos Alsina ha sido el que más tiempo ha dedicado ese monólogo a esta reacción desmedida por parte del Ejecutivo en funciones a las palabras de Aznar. Para el presentador de ‘Más de uno’ no es una anécdota sin importancia que el Gobierno de un país como el nuestro crea, defienda y condene que es un comportamiento golpista convocar a la sociedad para manifestarse por todas las vías democráticas y mostrar su oposición a una amnistía. Lo tilda de un asunto “serio e inquietante”.

Para Alsina, Rodríguez lo tenía fácil “para recriminarle a Aznar el paralelismo que hizo de la amnistía con el terrorismo”, sin embargo decidió tacharle de golpista a él y a su idea de una movilización social. En este punto, el periodista destaca el hecho de que, desde hace tiempo, el Gobierno considera innecesario explicar y argumentar este tipo de afirmaciones que hacen, sin importar “lo gruesas que sean”.

Y es que, Alsina no entiende qué tiene de antidemocrático (palabra que también utilizó la ministra portavoz) o de comportamiento golpista promover manifestaciones. Para acabar, pide por favor que personas con un rango tan alto “no frivolizar con el golpismo”, una palabra muy seria y utilizada en este caso muy a la ligera, fruto de una pataleta.