Roberto Leal se enfrenta a un surrealista momento al final de 'Pasapalabra'

El presentador del popular concurso de Antena 3 no pudo disimular su sorpresa ante el apunte que Fernando, el concursante gallego, le lanzaba en el rosco: "¿Me estás dando clases?".

Pasapalabra sigue al pie del cañón incluso en verano. El popular y exitoso concurso de Antena 3 no entiende de vacaciones y continúa ofreciendo entregas únicas y momentos divertidos para todos sus seguidores. Aunque, este miércoles, además de risas, dejó una particular anécdota que, en un principio, parecía más una disputa. Fernando Castro lleva más de 50 programas y cada vez se siente más cómodo en el concurso de Roberto Leal. El concursante gallego es un bromista nato y no duda en demostrarlo cada vez que puede. Este miércoles, sin ir más lejos, volvía a dejar entrever esa divertida personalidad que le caracteriza.

El joven concursante comenzaba su rosco avanzando poco a poco, pero tuvo varias rondas en las que acertó numerosas letras de un asalto. Así, Fernando conseguía acabar su primera vuelta con un total de 22 aciertos. Acto seguido, el presentador le comunicaba que estaba solo a tres palabras para alzarse con un bote de 712.000 euros. Tras esto, Roberto Leal le hizo un gesto al gallego que no fue captado por las cámaras. Pero el concursante no lo pilló y dio pie a una conversación un tanto cómica.

La corrección del concursante a Roberto Leal

El gallego no entendía que quería decirle Roberto Leal con esos gestos, por lo que no dudó en preguntarle "¿qué me dices?". Ante esto, el andaluz le indicó que le estaba preguntando que cómo se veía de cara a 'El rosco'. Y es que el presentador de Pasapalabra cerró los puños y levantó sus pulgares para tratar de averiguar si había un buen o un mal pronóstico de cara a realizar la siguiente jugada. Sin embargo, el concursante, en lugar de responder a la pregunta, le lanzaba otra: "Pero esto en televisión no lo pillan, ¿no? ¿Ha entrado en plano?". Roberto no dio crédito a lo que acababa de escuchar y, tras este apunte, le lanzó al gallego una pregunta muy seria.

"¿Me estás dando clases?", cuestionó el presentador, rompiendo a reír con lo sucedido. "Sí, claro. Soy un profesional del medio", no dudó en responder Fernando, siguiéndole el juego al andaluz. El presentador de Antena 3 se tomó este momento con mucho humor y continuó con el tira y afloja que se había creado: "Tú podrías dármelas a mí, pero yo a ti de álgebra seguro que no". Tras esto, el gallego confesó que no era capaz de responder correctamente a ninguna letra más y prefirió finalizar su jugada en ese mismo momento. Aunque antes de dejar que su tiempo acabase, Fernando se despidió con una última broma: "Vamos al silencio, que es otra cosa muy buena en televisión".