Esto pagará TVE por Masterchef Junior 11, a falta de estrenar una edición

RTVE sigue sacando partido a su programa estrella, en su versión infantil, y aunque no ha estrenado la décima temporada, ya tiene la mirada puesta en una nueva y con un patrocinador menos.

Con la Navidad casi a la vuelta de la esquina, TVE prepara ya uno de sus grandes lanzamientos y programas más exitosos por excelencia: Masterchef Junior. RTVE prepara ya el regreso del concurso culinario, en su versión infantil, para La Uno después de dos temporadas sin ver a los pequeños ante los fogones. Cabe señalar que su última edición, la número 9, se celebró en la Navidad 2021/2022; el siguiente se lo pasó en blanco, lo que nos llevó a pensar que era el fin del formato. Pero nada de eso.

Este año, en mayo para ser exactos, el ente público anunciaba por sorpresa la puesta en marcha de una décima edición, alegrando así a los seguidores más fieles de este talent de TVE. Sin embargo, no contentos con este aviso, hace un par de meses, en septiembre, salió a la luz que también habrá una undécima temporada. Ahora, El Confidencial Digital, ha avanzado nuevos detalles sobre esta última edición (la 11) para ser emitida entre diciembre de 2024 y enero de 2025, mientras que la número 10 aún no ha visto la luz.

El Corte Inglés ya no será patrocinador

La edición número 11 de Masterchef Junior contará con seis entregas y cada una costará unos 650.000 euros, por lo que el total de esta temporada asciende a los 3,8 millones de euros. En cuanto a la cuota de pantalla, se prevé que sea similar a la conseguida en la última emitida: una media de 10%. Veremos concursar a 16 niños, de entre 8 y 12 años, que estarán acompañados por dos invitados famosos en cada entrega, así como por dos profesionales, que estarán con ellos todo el día para hacerles un seguimiento tras las grabaciones. Además, según el citado medio, contarán con una psicóloga, quien estará disponible en todo momento para los menores y sus familias.

Las expulsiones de los aspirantes, como ya se hizo en otras temporadas, se producirán de tres en tres para no señalar a ningún concursante. Sobre el presupuesto, el citado medio indica que los salarios del equipo han experimentado "una subida del 4%", ya que "no se habían revisado en las temporadas anteriores" y el coste de la vida ha subido desde entonces. A esto, hay que añadir que El Corte Inglés, uno de los anunciantes principales y más asociados con la marca Masterchef a lo largo de su historia, se ha retirado como patrocinador del programa. Esto supone, entre otras cosas, una baja sensible, ya que era el que suministraba los ingredientes necesarios para elaborar los platos. Su retirada ha llevado a dotar a la plantilla con 60.000 euros extra.