Uno de los colaboradores más populares de Sálvame se ha casado en Melilla

Una de las bodas más esperadas de los celebrities es la celebrada este sábado por la pareja compuesta por Kiko Hernández y Fran Antón, que han sellado su amor en Melilla, acompañados por todos sus seres queridos y grandes rostros conocidos de nuestro país.

La relación surgió en la más estricta intimidad y se hacía pública hace unos meses cuando 'Sálvame' se despedía para siempre de su audiencia. Hoy, los dos tortolitos han podido darse el 'Sí, quiero' y pregonar su amor a los cuatro vientos.

Muchos han sido los invitados que han acudido al enlace. Entre ellos, hemos podido ver a Marta López, que desvelaba que su amigo "está emocionado, súper contento y emocionado con todo lo que se está liando" y que les ha dicho que va a ser una boda "súper divertida, que lo vamos a pasar genial, él se ha implicado muchísimo y está muy contento".

Sobre cómo ve ahora al colaborador de televisión, confesaba que "Kiko ahora es feliz y ahora no" y ante cómo espera que sea el enlace, desvelaba que "creo que me voy a emocionar, es como si se casara un hijo, no me imaginaba casar a Kiko, en Melilla y con un chico".

Kiko Hernández, sin Marta

Kiko Matamoros llegaba a la boda sin Marta López Álamo porque "está en Milán" trabajando y aseguraba que vio ayer a su amigo y que está muy feliz: "Le he visto ayer, no le he visto nervioso, está contento, ilusionado, pensando en que todo salga bien".

Por su parte, Marta Valverde acudía "con muchísima alegría y muchas ganas" y desvelaba que "voy a cantar una canción de Disney". Además, nos explicaba que "ayer estuvimos haciendo un ensayo y de preboda, lo disfrutamos mucho, pero comedidamente".

José Perea comentaba que tanto Kiko como sus familiares "están guapísimos, os va a encantar" a pocos minutos antes de su 'Sí, quiero' con Fran, pero evita dar detalles sobre el vestido que le ha diseñado a la madre del colaborador: "No puedo decir nada".

También hemos visto a María Mendoza, amiga y compañera de reparto de los novios, que desvelaba que no se dieron cuenta que entre ellos estaba surgiendo el amor ya que "nosotros somos un grupo profesional de artistas y no prestábamos mucha atención, escuchábamos lo que se decía, pero nos limitábamos a trabajar, se llevaban muy bien".

Por último también hemos hablado con Fadela Mohatar, la persona que ha oficiado el enlace matrimonial, quien nos aseguraba que "es un placer" casarles y que eso le hace estar "muy contenta".