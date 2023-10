Rojos y maricones: activan el fichaje de Jorge Javier Vázquez por Pablo Iglesias

Cuentos chinos ya es historia en Telecinco después de una muy corta aventura en pantalla. El presentador se queda sin programa pero alguien le quiere para su televisión

El pasado mes de mayo saltaba oficialmente la noticia de que Mediaset España cancelaría definitivamente Sálvame, en el mes de junio, hecho que se produjo finalmente el día 23. Desde ese mismo instante fueron muchas las especulaciones que se produjeron en torno al futuro de los colaboradores del programa, muchos de ellos históricos de Telecinco, y del encaje de Jorge Javier Vázquez con la cadena.

Tal y como les hemos venido contando en ESdiario, el presentador de Badalona se ‘borraba’ del mapa y se apartaba de los platós –con Supervivientes en marcha- acogiéndose a una baja laboral por enfermedad de la que se guardó un mutismo absoluto.

Pero en torno a lo relacionado con el incierto futuro profesional de Jorge Javier pronto se movieron quienes lo veían fuera de Mediaset. Uno de los primeros en manifestarse –y tirarle los tejos profesionalmente- fue el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, inmerso ahora en su aventura mediática televisiva, Canal Red.

Iglesias quiere para esta emisora televisiva, que reclama constantemente el respaldo económico de sus seguidores, al presentador de Badalona y al poco de conocerse la cancelación de los programas de La Fábrica de la Tele, el ex dirigente morado se tiraba a la piscina y no sólo anunciaba el despido de Jorge Javier de Mediaset (algo que no ha ocurrido porque tiene contrato de cadena que le vincula hasta el año 2025) sino que anticipaba su fichaje:

“Muy pronto en Canal Red Rojos y Maricones presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano”.

Poco después el de Sálvame contestaba al ex político con un irónico "me muevo por mucho dinero".

Pero todo se enfriaba con la baja laboral del catalán y el anuncio de que preparaba un nuevo programa para el Access Prime Time de la cadena de Fuencarral, Cuentos Chinos, espacio que no sobrevivió a sus dos semanas de emisión.

Ocurría hace unos meses pero ahora, tal y como ha podido saber ESdiario de fuentes próximas a Canal Red, la negociación, si se puede denominar así, se ha activado y ha habido “algún tipo de contacto entre Iglesias y Vázquez”, explican.

La relación entre Jorge Javier y Pablo Iglesias

Lo cierto es que tanto el ex líder podemita como Jorge Javier siempre han tenido una excelente relación pero –tal y como ha podido confirmar ESdiario- la incorporación, al menos inmediata, de la estrella de Telecinco a Canal Red es “complicada”.

Jorge Javier Vázquez, tras la cancelación de Cuentos Chinos, ha adoptado un perfil bajo y planea pasar una larga temporada fuera de Madrid y de España, concretamente en Buenos Aires tal y como reconocía a sus seguidores en su perfil de Instagram.

A su regreso, probablemente en el mes de enero, y sin una propuesta firme de Mediaset para regresar a la parrilla, podrían retomarse las negociaciones con la televisión de Pablo Iglesias. El programa ya tiene nombre, Rojos y Maricones, tal y como reconocía en su día el líder y creador de la televisión ‘roja’.