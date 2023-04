La vasca ETB no emitirá un programa de las víctimas con la complicidad del PSOE

La condición de servicio público de Euskal Telebista, la autonómica vasca, no da para que en su parrilla haya hueco para contar la historia de las víctimas de ETA. Con el apoyo socialista.

No habrá hueco en la parrilla de los cuatro principales canales de la televisión pública vasca para recordar a las nuevas generaciones la historia real de las víctimas de ETA. Pese a su condición expresa de servicio público de la cadena autonómica.

PP+Cs y Vox han pedido este jueves en el Parlamento Vasco que EiTB programe semanalmente espacios informativos de una duración mínima de cinco minutos, para "recordar todos los aniversarios de atentados mortales de ETA que hayan tenido lugar durante esa semana".

Esta propuesta, planteada por la única representante del Grupo Mixto-Vox en el pleno que celebra este jueves el Parlamento Vasco, ha sido apoyada por PP+Cs.

No obstante, el texto no ha salido adelante, dado que como es habitual con las iniciativas de Vox, el PNV, Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU -formaciones que suman 68 de los 75 escaños de la Cámara- han votado en contra y no han participado en el debate.

En el texto presentado, Vox reclamaba que la Cámara vasca instara a la Dirección de EiTB a la inclusión en los servicios informativos del ente público "referencias precisas a víctimas de ETA en el aniversario de su asesinato, cada día del año en el que se haya registrado un atentado etarra con víctimas mortales".

En otro de los puntos, también solicitaba que la cadena vasca programara semanalmente espacios informativos de una duración mínima de cinco minutos para "recordar todos los aniversarios de atentados mortales de ETA que hayan tenido lugar durante esa semana, ofreciendo detalles de las víctimas, de su modo de vida y profesión, también de los motivos esgrimidos por la banda criminal para perpetrar los atentados y la forma en la que los llevaron a cabo".