El dueño del bar con el menú más barato de España revela su éxito en La Sexta

'La Sexta Xplica', el programa que presenta José Yelamos, centró su última entrega en la alimentación, contando con la presencia de Carlos Moreno, propietario del restaurante 'El Bocata'.

La Sexta Xplica, el programa que presenta los fines de semana José Yelamo en La Sexta ha dedicado su última entrega a la alimentación. Para ello, ha contado con las voces de varios invitados como el nutricionista Pablo Ojeda, el popular youtuber gastronómico Pablo Cabezali (Cenando con Pablo) o el economista Javier Díaz-Giménez. Pero, además de ellos, también se encontraba en el programa de Atresmedia, el dueño del restaurante El Bocata, Carlos Moreno.

Este establecimiento, ubicado en Parla (Madrid) se ha convertido en protagonista en muchos medios de comunicación y programas de España tras ofrecer el menú del día más barato de todo el país. Telemadrid, El programa de Ana Rosa o El HuffPost se hacían eco del precio de su menú del día para llevar: 3,5 euros. Un menú del día que incluye un primero, un segundo, postre y bebida. De hecho, en declaraciones al último medio citado, este hombre señaló que "en vez de ganar un 300%", prefiere "ganar un 50% pero mucho movimiento y ahí es donde se consiguen los precios".

El menú más barato de España

Como comentábamos, este restaurante ha salido ya en varias ocasiones en distintos medios y programas, incluso, el canal de Youtube Cenando con Pablo lo ha visitado. Así, este sábado, el dueño de El Bocata intervenía en el programa de José Yelamo y habló de las ganancias. Momento que, además, aprovechó para mandar un mensaje a los hosteleros que se quejan de poner el menú del día a 12 euros. Le preguntaron que si se gana dinero y Carlos Moreno fue bastante claro: "¿Qué si se gana dinero? El viernes me entraron 16 palés de carne: salchichas, pinchos morunos...", explicaba justo antes de desvelar que da salida a 10 palés "en dos horas y media".

Tras esta explicación, el economista Gonzalo Bernardos no dudó en cuestionarle sobre aquellos locales que se quejan de que no pueden poner el menú a 12 euros. "Carlos, ¿cómo puede ser que haya restauradores que dicen que con 12 euros de menú, solo tienen un margen de dos euros? ¿Qué hacen mal?", preguntó el experto al dueño de El Bocata. Y, en esta ocasión, Carlos Moreno tampoco se cortó en responder: "No saben comprar. Debe ser una compra directa. Es producto caro a un precio razonable, saltándote la cadena", sentenciaba este hombre, ante la atenta mirada de todos los presentes en el plató de La Sexta.