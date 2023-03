Los colaboradores de La Sexta Xplica se indignan con la opinión de un empresario

"La Sexta Xplica" trató, como uno de sus temas, la falta de camareros en España, un tema que ha provocado un gran enfado entre sus colaboradores por la opinión de un empresario de Madrid.

"La Sexta Xplica" suele tratar temas de actualidad de nuestro país siempre muy ligados a la política y que suelen provocar que suba la tensión del programa entre sus colaboradores. Sin embargo, en su último programa emitido el sábado, ha sido un empresario el que ha provocado la indignación de todos los colaboradores con su opinión.

Anoche se trataba el tema de la precariedad laboral en la hostelería y de la falta de camareros que estén dispuestos a trabajar con las condiciones que se ofrecen. Como suele suceder, los colaboradores del programa que dirige José Yélamo discutían sobre este asunto, pero todos han saltado indignados cuando David de la Torre, el dueño de un restaurante en Madrid, daba su opinión sobre el tema.

Hablaban sobre los difíciles horarios que suelen tener los trabajadores de hostelería cuando la periodista Laura Blanco defendía que "no se puede tener a gente contratada por cinco o seis horas trabajando 12 horas... Si le pagas a un camarero 2.500 euros porque tienes el bar abarrotado, ¿tú te crees que no habría camareros por ese sueldo trabajando? Pero trabajando 8 horas diarias, no 12".

"Trabajar 16 horas diarias" la opinión de David de la Torre

Ante las palabras de Laura, el empresario dueño de un restaurante en Madrid, David de la Torre, daba su polémica opinión: "Si tú tienes un jefe en tu puesto de trabajo que te trata bien, y tienes un equipo de trabajo donde estás a gusto, no te va a importar trabajar 12 o 16 horas si las cobras".

Una opinión que provocaba el enfado de todos los tertulianos y por la que Laura Blanco le respondía que "nadie quiere trabajar 16 horas". Entre tanto barullo, el empresario intentaba defenderse alegando que "yo lo he hecho para sacarme la carrera. Quería pagarla de mi bolsillo".