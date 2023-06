Funcionarios de justicia, echados a empujones del mitin de Sánchez en Sevilla

Un grupo de personas ha querido mostrar su malestar a Pedro Sánchez durante su mitin en Dos Hermanas y ha sido expulsado de malas maneras por la seguridad y por los asistentes al acto.

Pedro Sánchez ha elegido la localidad sevillana de Dos Hermanas para iniciar oficialmente la precampaña de cara a las elecciones del 23 de julio. Un municipio con un significado especial para el presidente del Gobierno, que ya se agarra hasta las supersticiones para intentar cambiar los malos resultados de las elecciones autonómicas y municipales. Y es que, en Dos Hermanas, fue donde anunció en 2017 que se presentaba a las primarias socialistas.

Un acto donde ha dejado bien claro que su estrategia de cara a esos comicios es demostrar que tiene miedo a irse de la Moncloa ante el ascenso del Partido Popular, que junto a la consolidación de Vox podrían quitarle de su preciado sillón de mando. Ya lo ha visto este mismo sábado, donde los de Alberto Núñez Feijóo confirmaron su goleada del 28 de mayo y se han hecho con 30 de 50 capitales de provincia, siendo cinco de ellas gobernadas en coalición con los de Santiago Abascal.

Ha vuelto a proclamar que ya está él y su PSOE para parar "a la derecha y la ultraderecha", en referencia a PP y Vox, y así garantizar que España avance cuatro años más y no retroceda cinco, diez o cuarenta años”. Entre sus múltiples soflamas, llama especialmente la atención una de ellas: "No se lo merecen España ni los trabajadores, ni los autónomos, ni los empresarios, ni las familias de este país, ni los jóvenes ni las mujeres”.

No sé si se referirá a los autónomos que cada vez tienen peores condiciones económicas; o a los empresarios que sus socios de Gobierno atacan e insultan cada vez que tiene oportunidad; o las mujeres que han visto como la ley del sí es sí ha beneficiado a más de 1.200 agresores sexuales. O también a trabajadores como los funcionarios de justicia, que precisamente han querido mostrar su desacuerdo con el presidente del Gobierno y han sido expulsados del recinto a empujones.

👉🏻 Así han tratado los 'tolerantes' socialistas a unos funcionarios de justicia que reclamaban a Pedro Sánchez en Dos Hermanas al grito de "JUSTICIA PARADA" 👇🏻 pic.twitter.com/KjLU6EOe2l — 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼  (@J_V_Madrid) June 18, 2023

Desalojan a Funcionarios de Justicia que se manifestaban en el mítin de #PedroSanchez en #DosHermanas pic.twitter.com/myoM2Tk5n8 — La Voz de Dos Hermanas 🟥🟨🟥 (@LaVozd2Hermanas) June 18, 2023

No solo por los miembros de seguridad del PSOE, que para eso están (aunque no para hacerlo de esas maneras) sino que varios asistentes se han unido para sacar de allí a este grupo de unas cinco personas, que protestaban bajo el grito de "justicia parada". Llama la atención que no es la primera vez que le pasa a Pedro Sánchez, que cuando no es en sus mítines es en la calle, con el famoso “¡Que te vote Txapote!” persiguiéndole.

Mitin en el que de nuevo Sánchez ha insistido en el debate con Alberto Núñez Feijóo, del que sigue asegurando que tiene miedo a verse las caras con él en un plató de televisión. Una obsesión por los platós más que entendible del líder socialista ya que las quejas y protestas por su gestión le llegan hasta en sus propios mítines.