Alsina se mete en un lío con la Reina Letizia justo al final de Más de uno

La estrella de las mañanas de Onda Cero se relaja en el último tramo de su programa cuando se repasa la actualidad social y a veces el exceso de relajación puede pasar factura.

La última media hora del programa de Carlos Alsina, Más de uno, la que abarca desde las 12 del mediodía a las 12:20 cuenta siempre con el cronista social Josemi Rodríguez-Sieiro. Habitualmente, acompañan al cronista vigués –además del propio Alsina- Begoña Gómez de la Fuente y Javier Ruiz Taboada.

Pero, tal y como les contamos en ESdiario, este pasado miércoles 14 ese pequeño tramo del espacio matinal de Onda Cero sólo contaba con Carlos Alsina y Josemi Rodríguez-Sieiro. Ambos repasaban, como todos los miércoles, lo publicado por las revistas del corazón.

En su escrutinio de la prensa rosa, Josemi se detenía en las informaciones que hacían mención al viaje oficial a Colombia de Doña Letizia. La Reina llegó a última hora de la tarde del lunes al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias y fue recibida por la Primera Dama de la República de Colombia, Verónica Alcocer, entre otras autoridades.

La agenda de la monarca ha estado marcada por la cooperación donde ha conocido diversos proyectos que tiene en marcha la cooperación española, entre ellos, de abastecimiento de agua, de igualdad de la mujer y de reinserción laboral de exguerrilleros de las FARC como muestra del apoyo de España al proceso de paz.

El problema para Carlos Alsina llegaba cuando Rodríguez-Sieiro criticaba abiertamente la indumentaria elegida por la Reina, que en todo momento ha llevado puesto en sus visitas oficiales un chaleco rojo de cooperante.

Rodríguez-Sieiro vs Reina Letizia

“La Reina Letizia, que no entiendo por qué se disfraza para ir de cooperante. Pero si no eres cooperante y no estás allí, que es muy duro lo del ser cooperante ¿por qué te disfrazas de cooperante?”.

Carlos Alsina trataba de justificar la vestimenta de la Reina, visiblemente abrumado por lo que decía su cronista social sobre la esposa del Rey Felipe VI, pero no podía intervenir del todo porque Josemi ya estaba lanzado entonces contando lo que de verdad opinaba del chaleco de Doña Letizia:

“Y no perdona, es que hay cosas que no acabo de entender muy bien. Yo lo digo como lo siento. Si a mí me parece muy bien el trabajo que hace ella. Es muy loable, etcétera, etcétera, pero no sé si a mí como cooperante me molestaría que me fueran a ver de cooperante”.

Pero aún había más argumentos contra el “disfraz” de la Reina: “Es como si, ¿cómo te diría yo?, como si tú estás enfermo y yo te voy a ver yo a ti vestido de enfermero, o de camillero o de algo así. Es que es la misma historia”

En ese momento trataba de intervenir el director de Mas de uno, al que sólo se le pudo oír decir: “si me pasa eso me da un patatús”.

Y Josemi entonces sentenciaba: “Perdona, Es que es así, es como un recuerdo de aquellas señoritas que hacían de enfermeras cuando la guerra y se vestían de enfermeras”.

“Si yo estoy enfermo -a esas alturas bromeaba ya Alsina-, estoy ingresado y apareces tu vestido de enfermero, yo me llevo un susto de muerte, no salgo de esa”.

Concluía Rodriguez-Sieiro: “Pues es lo que te estoy diciendo”.