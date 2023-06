Ana Rosa Quintana quiere para Telecinco lo mismo que ha conseguido Atresmedia

La presentadora estrella de Mediaset lanzaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una petición delante de las cámaras de su matinal: "Supongo que encontrará una fecha".

Pedro Sánchez ha empezado una "nueva estrategia" de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Y es que, el presidente del Gobierno está reforzando su presencia en los medios. Después de su entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, estará en El intermedio de La Sexta. Pero no será los únicos encuentros que Sánchez hará, pues también habrá un especial de Lo de Évole, con Jordi Évole el próximo domingo y volverá a sentarse en El Hormiguero de Pablo Motos. Todo queda en la casa de San Sebastián de los Reyes, pero ¿qué pasa con Mediaset?

Por el momento, el grupo de Fuencarral, a falta de una confirmación, no entra en los planes del líder del PSOE. Pero para Ana Rosa Quintana no existe la palabra no y, aunque Sánchez ha declinado visitar El programa de Ana Rosa durante el tiempo que ha durado la legislatura, la presentadora no tira la toalla y no descarta tener un encuentro con él. Porque, pese a los reproches iniciales que le ha dedicado en el editorial de este martes, le ha lanzado una petición desde el matinal que ha dejado a todos impactados.

La invitación a Mediaset de Ana Rosa a Sánchez

El programa de Ana Rosa comenzaba, como cada día, de forma puntual y con el editorial de su presentadora. Ana Rosa no ha cesado su guerra diaria contra el jefe del Ejecutivo, atacándole por sus últimas declaraciones sobre que sus "engaños" habían sido "cambios de postura". Y, acto seguido, empezó a relatar todas las mentiras o "cambios de postura" que había tenido Sánchez a lo largo de su Gobierno. Pero, la de Mediaset tenía un as guardado bajo la manga que gastaría más tarde. Tras finalizar el editorial, exponer el sumario y presentar a sus colaboradores, daría comienzo el matinal con un tema de actualidad del que todo el mundo habla: la entrevista de Alsina a Sánchez.

Pedro Sánchez asegura que sus "cambios de posición política" se han producido debido a causas de fuerza mayor: la pandemia, la guerra en Ucrania, el volcán en La Palma



🔵 Arranca #AR20J en @telecincoes con @anarosaq https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/aWeEurThSA — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 20, 2023

Teniendo muy presente ese encuentro en Onda Cero y las distintas visitas que realizará a diferentes programas de televisión, Ana Rosa hizo un ejercicio de memoria en El programa de Ana Rosa: "Aquí vino Sánchez el 21 de octubre de 2019, la última vez", comentó la presentadora de Telecinco, recordando en seguida las veces que ha invitado al jefe del Ejecutivo: "Yo le he invitado durante estos cuatro años todos los meses y todas las semanas, quiero decir, por nosotros que no quede", remataba Quintana. Y, tras esto, volvía a manifestar su deseo de tener un cara a cara con él: "Ahora hay un problema de fechas, supongo. Espero que encontrará una fecha...", dejaba caer durante el matinal. Pero no contenta con ese reclamo, lanzaba una petición: "Hombre, espero que no la encuentre demasiado tarde que ya nos hayamos ido de vacaciones o que la de muy tarde cuando ha dado ocho entrevistas antes porque entonces tampoco tendrá mucho sentido. Pero bueno, a ver...".