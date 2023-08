Rodolfo Sancho tiene que cancelar proyectos por la detención de su hijo Daniel

El actor ha tenido que paralizar varios proyectos profesionales desde que se hiciera pública la detención de su hijo Daniel Sancho en Tailandia hace dos semanas.

Desde hace dos semanas en los programas de televisión no se habla de otra cosa que no sea el caso de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, que está detenido en Tailandia por el supuesto asesinato y descuartizamiento del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un caso del que se está hablando día y noche, algo que ha provocado que Rodolfo Sancho se refugie y huya de la prensa, quienes no le están dando respiro.

El actor se encuentra actualmente en su casa de Fuerteventura junto a su familia y alejado del foco mediático, aunque se comenta que Rodolfo podría viajar próximamente a Tailandia para visitar a su hijo, que actualmente se encuentra en prisión preventiva y al que sí ha visitado su madre Silvia Bronchalo, expareja de actor.

Todo este revuelo en el que se ha visto envuelto el actor ha provocado que su vida profesional se vea afectada y que este tenga que apartar varios proyectos que tenía previsto para el futuro.

Rodolfo Sancho sin entrevistas ni promociones de sus proyectos

Según informan desde El Español, el actor ha tenido que cancelar muchos proyectos profesionales. Hasta la fecha la última película en la que aparece Rodolfo Sancho es 'Delfines de plata', un thriller inspirado en la novela de Félix García Hernán que fue estrenada el pasado 18 de julio, dos semanas antes de que se produjera el suceso. Después de que su hijo confesara, el actor no ha podido promocionar esta película.

Pero este no es el único proyecto que se ha visto trastocado por el caso de Daniel Sancho, tal y como explicaba el propio Rodolfo hace semanas en una entrevista a la revista Pronto: "En otoño estreno una película llamada 'Un paseo por el Borne', donde doy vida a un profesor de cine. Por esas fechas también se estrenará la serie 'El Zorro' para Amazon, donde hago de gobernador".

Otros dos proyectos por los que no habrá entrevistas ni promociones de ningún tipo en un futuro cercano o al menos hasta resolver la situación en la que se encuentra su hijo. Tampoco se espera que el actor publique nada en sus redes sociales, aunque hay rumores de que Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo podrían dar una rueda de prensa conjunta en las próximas semanas, cuando el actor viaje a Tailandia para visitar a su hijo.