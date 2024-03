Óscar Puente se enzarza con Risto Mejide por Ayuso: "Eres un matón"

Al ministro de Transportes no le gustó que el presentador de 'Todo es Mentira' diera a entender que la campaña contra Ayuso es para tapar los casos de corrupción que rodean al Gobierno.

La investigación de la Fiscalía al novio de Isabel Díaz Ayuso ha llegado al escenario político de nuestro país como una especie de salvavidas para un Gobierno de Pedro Sánchez y un PSOE cada vez más hundidos por las sospechas de corrupción que les rodean. Un clavo ardiendo al que se agarran y una oportunidad que piensan aprovechar para desviar la atención del caso Koldo y la ley de amnistía que este jueves se aprueba en el Congreso.

Todo comenzó con un movimiento coordinado, filtrando a la prensa más afín al 'sanchismo' la información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una investigación a un ciudadano, como las miles y miles que hay al año, y que el socialismo trata de vestir de escándalo para dañar a una de las políticas a las que más ganas le tienen. O a la que más.

Como era de esperar, el tema ha sido motivo de debate y análisis en los diferentes programas de la parrilla televisiva. Todo es Mentira no iba a ser menos y Risto Mejide, normalmente muy crítico con Ayuso, ha optado, viendo el panorama y analizando la situación, defender en cierta manera a la dirigente del PP. Algo desde luego inusual como algunos usuarios de X han destacado: “Cómo apestará el tema para que Risto Mejide nos salga con esto”.

Y es que Risto ha dado a entender, tirando de ironía, que no es para nada una casualidad que toda esta polémica salte por los aires justo cuando la ‘Koldotrama’ está acechando cada día más a miembros del Gobierno y personas muy cercanas al presidente del Gobierno. Sin ir más lejos su mujer Begoña Gómez, cuya relación con miembros de la trama está más que demostrada. Cree que todo es un movimiento coordinado para desviar la atención y reducir la presión sobre el Ejecutivo socialista.

“En pleno Koldogate la Fiscalía de Madrid ha denunciado a la pareja de Ayuso. Que nadie mal piense, es todo casualidad”



Cómo apestará el tema para que Risto Mejide nos salga con esto. pic.twitter.com/BFKKDcJTID — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) March 12, 2024

Óscar Puente, a Risto: "A mi no me asusta ningún matón"

Un análisis este de Risto Mejide que no ha gustado a Óscar Puente, que vuelve a cumplir el papel de perro de presa de Sánchez a la perfección y al que deja libre por las redes para casos como estos. El ministro de Transportes publicaba, tras el programa de Cuatro, un mensaje mencionado una noticia que reza: “Sandra Fernández, nueva directora de comunicación de Mediaset tras 4 años en el Gobierno de Ayuso”. Titular acompañado por sus propias palabras: “Así se entiende todo mucho mejor”.

Risto Mejide se ha dado por aludido y no ha dudado en responder al ex alcalde de Valladolid.

Señor ministro, entiendo que el hueso del caso Koldo les haya puesto tan nerviosos como para ponerse a insultar a los medios de comunicación. Pero no pienso perder los papeles como usted lo acaba de hacer, le seguiré llamando de usted y con el debido respeto que se le debe a un… https://t.co/0KKSphgF8S — Risto Mejide (@ristomejide) March 13, 2024

La polémica no ha acabado ahí y, como no podía ser de otra forma, Óscar Puente ha vuelto a contestar al presentador, asegurando que no se va a dejar amedrentar por “ningún matón por mucho programa de televisión que tenga” y apuntando que el motivo de esta postura de Risto en el tema se debe a una llamada desde el Partido Popular -en concreto Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid- a la jefa de contenidos del programa.

Espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez de ayer a tu jefa de contenidos. Y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso. A mi no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso. https://t.co/ixjTfYePx9 — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 13, 2024

Sea como sea, no se puede normalizar -por mucho que lo repita y sea parte de su papel en el Gobierno- que un ministro vaya enzarzándose con periodistas por las redes sociales por el hecho de defender un punto de vista u otro. Sin embargo, Óscar Puente no solo se encuentra cómodo en estos enfrentamientos sino que parece evidente que obedece órdenes de Moncloa o, al menos, le dejan sin correa para que protagonice peleas como estas, impropias de ministros de un Gobierno.