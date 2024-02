La tremenda faltada que se lleva Juanma Castaño de Ilia Topuria en El Partidazo

En las últimas horas, un nombre destaca más que cualquier otro en los medios de comunicación deportivos. Es el de Kylian Mbappé, que este jueves comunicaba a los dirigentes del PSG su voluntad de salir del club parisino y que, ahora sí y por fin, parece que acabará fichando por el Real Madrid.

Sin embargo, hasta que apareció el francés, era otro el nombre que se llevaba todos los titulares. Y con mucho más mérito porque no tiene nada que ver con el deporte rey. Se llama Ilia Topuria, es español de origen georgiano y este fin de semana puede convertirse en el primer campeón mundial de nuestro país en la UFC, la categoría de artes marciales mixtas que, desde hace años, rivaliza con el boxeo en la lucha por la hegemonía en los deportes de contacto.

Topuria vive las horas previas a su combate con el australiano Alexander Volkanovski, con el que peleará en la ciudad estadounidense de Anaheim y con el que ya ha mantenido los habituales piques en los días anteriores a la gran cita del deporte español en este fin de semana.

No puedo estar más agradecido por todos los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido. Hace 15 años llegué a este gran país junto a mi familia con la visión y determinación de cambiar nuestra suerte y el sábado os devolveré todo este cariño que me habéis dado con un título… pic.twitter.com/MbNPvSzelv