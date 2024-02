La promesa de Juanma Castaño a Herrera en su camino a presidir la Federación

Después de que el comunicador andaluz confirmara su precandidatura para ser presidente de la RFEF, el director de "El Partidazo" le ha dejado claro que tratará a todos por igual.

Es posible que Juanma Castaño solo haya creído por completo a su compañero Carlos Herrera desde este pasado martes. El comunicador andaluz confirmó que se presentara a la carrera electoral para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cuando hace unos meses comenzaron los primeros comentarios en este sentido, ni Castaño, ni Paco González, creyeron una sola palabra de su colega de la Cadena COPE.

Sin embargo, ahora es una absoluta realidad por mucho que Herrera tenga prácticamente imposible suceder al interino Pedro Rocha, sucesor, a su vez, del ahora encausado Luis Rubiales, ya que para ser presidente de la RFEF lo básico es tener el apoyo de las federaciones territoriales y el almeriense carece por completo de esa colaboración.

Juanma Castaño ha tenido que, finalmente, dar su brazo a torcer y creerse la intención de Carlos Herrera. En su primer pronunciamiento "oficial" después de que el andaluz confirmase su pretensión, el director de El Partidazo ha estado elegante y muy cercano con su compañero de emisora.

"Admito que no me lo creía", comenzaba reconociendo Castaño en sus palabras. "Pensaba que, la tuya, era una manera de tenernos con las orejas tiesas y de estar pendientes de los avances que nos deparaba esa enigmática decisión que has tomado", decía el asturiano a la vez que deseaba suerte a Herrera en su nuevo camino. "La vas a necesitar. Te deseo que te rodees de los mejores y que, en lo posible, disfrutes del camino. Verás como el fútbol, también tiene (como la política) arenas movedizas".

Juanma Castaño ofrecía los micrófonos de Deportes COPE a Herrera, aunque se mostraba caballeroso también con el resto de candidatos a suceder a Pedro Rocha al frente de la Federación. "Difícil papel de tratarte a ti, compañero y amigo, exactamente igual que al resto de tus contrincantes. Lo haré con respeto y con el deber de informar".

La promesa de Juanma Castaño a Herrera

El periodista deportivo se despedía de su colega de COPE con un par de divertidas promesas y con un deseo de reencontrarse con él en la radio. "No te pediré entradas para los partidos de la selección, ni un puesto de trabajo en el gabinete de comunicación. Vas a flipar con los que te van a llamar. Te espero en la radio, en tu radio".