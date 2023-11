El innecesario comentario de Sofía Cristo que "asustó" a Susanna Griso

La colaboradora no dudó en compartir con sus compañeros una anécdota un tanto escatológica que ni la presentadora de Espejo Público ni los espectadores se veían venir.

Uno de los puntos fuertes como colaboradora de Sofía Cristo es su naturalidad y espontaneidad. A pesar de estar en televisión ante miles y miles de personas que observan a través de la pantalla, a la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo parece importarle mucho y en ocasiones salen de su boca palabras sin filtro para dar algún susto que otro a, en este caso, Susanna Griso.

La también dj entraba al plató de 'Espejo Público' y era recibida con sus compañeros con especial cariño. El primero en darle una abrazo era Miquel Valls, que remarcaba que la colaboradora del espacio de Antena 3 estaba sufriendo un problema que afecta a miles de españoles cada día. “Si quiere contarlo que lo cuente”, comentaba Valls mientras Alonso Caparrós se unía a su compañero y abrazaba también a Sofía Cristo.

“Yo no soy de dar muchos abrazos pero también te lo daría”, expresaba después Gema López. Preocupada, Susanna Griso preguntaba el motivo de tanto abrazo y de la situación que se había creado en plató. "Es muy simple y lo voy a decir muy educadamente, estoy muy estreñida", confesaba Sofía Cristo ante la cara de asombro de la periodista, que se esperaba una noticia peor.

“¡Ay qué susto! Creía que te había tocado pagar el IVA”, bromeaba la presentadora antes de que su colaboradora diera más detalles. “A mí me encanta hablar de cosas escatológicas, pero realmente no entiendo…”, explicaba una Sofía que aseguraba estar “muy enfadada” porque su madre le recomendó dos pastillas naturales para solucionar su problema pero que no surtieron efecto.

“Estoy muy atascada”, seguía detallando mientras Gema López intentaba cambiar el rumbo de la conversación anunciando que, además de su estreñimiento, no era la única exclusiva que traía al programa Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey cerraba el tema agradeciendo a sus compañeros su preocupación y con una frase a la altura de la conversación que acaban de tener antes de pasar página: “Era innecesario que toda España supiera que me estaba cagando y que no podía cagar”.