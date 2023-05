Doble sentencia a Blanca Paloma en "La Roca", Raphael y Juan del Val opinan

Juan del Val y Raphael tuvieron ocasión de hablar sobre la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión y sobre la propuesta de la española para el concurso, en el que quedó en el puesto 17.

La actuación de Blanca Paloma en Eurovisión y batacazo que se pegó España en el festival el pasado sábado siguen dando de que hablar en televisión. Y es que, aunque partía como una de las favoritas, la española solo consiguió 100 puntos, quedando en la posición 17 del festival, una hazaña que ha sido comentada en el programa "La Roca" de La Sexta por algunos de sus colaboradores y por su invitado, Raphael.

El cantante, que visitaba el programa el domingo, quiso aprovecha para hacer una valoración sobre el festival, en el que participó en dos ocasiones, y sobre la actuación de Blanca Paloma y su resultado. Para Raphael, la Eurovisión en la que él participaba en los años 1966 y 1967 ha cambiado mucho: "La Eurovisión que yo conocí dos veces y que fue un gran éxito, para mí era otra cosa. Primero cantábamos todos con la misma orquesta. No llevábamos cada uno nuestra orquesta. Y a todos nos dirigían los mismos".

Además, Raphael quiso valorar la actuación de Blanca Paloma en la final de Eurovisión: "Punto y aparte, Blanca Paloma estuvo estupenda". A lo que Nuria Roca le preguntaba, "¿Pero crees que era la canción adecuada para Eurovisión?", un tema en el que Raphael no se quiso meter: "Yo eso no lo sé, ni me voy a meter. Pero la señorita canta muy bien. Y bueno, quizás la coreografía no era tan espectacular. No lo sé, yo no entiendo de eso".

Juan del Val no tiene piedad con Blanca Paloma

Otro de los que también opinó sobre la actuación de la ilicitana fue Juan del Val, colaborador del programa y marido de Nuria Roca, quien no tuvo piedad con la cantante y se mostró muy crítico con su actuación. Mientras que Gonzalo Miró no entendía porque España no llevó algo más similar a la propuesta del año pasado con Chanel, Nuria Roca quiso añadir que "nunca ha funcionado nada que tenga que ver con las raíces flamencas en el Festival de Eurovisión".

Varios colaboradores señalaron que se había querido ver una similitud entre la propuesta de Blanca Paloma y el éxito de la cantante catalana Rosalía, algo con lo que Juan del Val no estaba de acuerdo: "Con un enorme desconocimiento de este festival, que me genera un enorme desinterés. Nunca he pensado que lo tenga. Pero compara a Blanca Paloma con Rosalía...".

Además, el escritor no tuvo ninguna piedad con el tema de la ilicitana, 'EaEa': "Con todos mis respetos a Blanca Paloma, que creo que es una buena intérprete y canta muy bien. Creo que la canción es peor que golpearte la espinilla contra una mesilla. Es una cosa insufrible. Si la votación popular te da cinco puntos, creo que bastantes son".