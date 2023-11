Gloria Serra alerta de una estafa en la que se ha visto envuelto Pablo Motos

La presentadora de 'Equipo de Investigación' visitó 'El hormiguero' y habló de una práctica que está dejando "a gente en la ruina" y en la que aparece la imagen del de Antena 3.

El Hormiguero cerraba este jueves la semana con la visita de Gloria Serra. La presentadora de Equipo de Investigación, programa de reportajes de La Sexta, acudía a su cita con Pablo Motos con una importante exclusiva, que afectaba de lleno a su compañero de Antena 3. La veterana comunicadora habló en el programa estrella de Atresmedia del próximo episodio de su formato, que lleva por título 'La estafa de los famosos', revelando el papel que tiene el de Requena detrás de una peligrosa estafa online.

Era tan importante el mensaje que quería dar Gloria que no habían pasado ni dos minutos desde que se sentase junto a Motos, cuando fue directamente al grano. La presentadora de Equipo de Investigación explicó que en el nuevo episodio del formato de La Sexta, luchan contra una estafa en la que el presentador de Atresmedia juega un papel importante: "El gancho siempre es el mismo, casi todo pasa en El Hormiguero", señaló Serra. Sería, ese momento, cuando la comunicadora contase a su compañero cómo le afecta esta estafa.

La imagen de Pablo Motos como estafa

Con esa introducción, Serra comenzó a explicar el engaño que llena las redes sociales, comentando que la gente cae porque hay personas "muy importantes". Tras esto, la periodista aseguró que hay vídeo del programa en los que aparece Pablo Motos junto a diferentes invitados y que son usados para difundir estafas peligrosas: "Siempre pone debajo: el secreto, los bancos se ponen nerviosos…". Acto seguido, la de Equipo de investigación comentaba algunos de los titulares que recogió para su programa, como que "Antonio Resines le ha contado a Pablo Motos cómo hacerse millonario". De hecho, esto es lo que hace, según aseguró Serra, que la gente mordiese el anzuelo y se metan en un enlace que les caza de lleno en la estafa telefónica.

"Te pueden llamar 21 veces en una hora pidiéndote dinero", explicó la de La Sexta, añadiendo que algo así "me irrita muchísimo. Este tema me pone". Esto daría pie a que Motos comentase que su imagen "se ha usado en otras estafas", afirmando que cuando ha intentado tomar acciones legales de ellos siempre ha llegado tarde. "Cuando el juez pidió pruebas ya no existía la empresa, tienen los tiempos controlados. Están dejando a gente en la ruina". Incluso, al de Requena le han llegado a preguntar, y así lo contó, que si "es verdad que te estás forrando", recordó Motos una conversación con un taxista, quien además le aseguró que "aquí hemos metido dinero todos". Esto llevó a Serra a mostrar publicaciones en los que vídeos de entrevistas de El Hormiguero eran doblados anunciando productos o servicios engañosos. "La gente te dice no, yo vi a Pablo Motos, vi a Ébole", insistió la presentadora sobre las víctimas de la estafa.