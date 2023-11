Pablo Motos y Cristina Pardo se hartan de Sánchez y estallan en El Hormiguero

"Nunca había sentido vergüenza de ser español", el conductor y la colaboradora del programa estrella del prime time de Antena 3 no se cortan a la hora de opinar sobre los acuerdos del PSOE

El Hormiguero acabó semana a lo grande. En la habitual tertulia de los jueves se trató el asunto político del que todo el mundo habla. Solo unas horas después de que se confirmara el pacto entre el PSOE y ERC y con solo flecos para cerrar ese otro con el prófugo Puigdemont, que dará una nueva presidencia a Pedro Sánchez, la actualidad no podría centrarse en otra cosa.

El tono de critica fue evidente en el programa de máxima audiencia de Antena 3, aunque el comentario que se ha convertido en viral en estas últimas horas fue el que pronunció Pablo Motos, el conductor de El Hormiguero.

Pablo Motos: “Nunca había sentido vergüenza de ser español". pic.twitter.com/2nFPnbCBM2 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 3, 2023

"Lo que puedo decir es que llevo toda mi vida en los medios de comunicación", comenzó a decir el comunicador valenciano, "y nunca había sentido vergüenza de ser español", dijo Motos, en modo absolutamente solemne, ante el silencio de sus colaboradores y del público que estaba presente en el plató de El Hormiguero.

Motos y Pardo, contra el pacto de Sánchez

"Nunca me había pasado. Probablemente, ahora si viajo fuera y me preguntan que de dónde soy, diré: europeo. No quiero decir, soy español, de un lugar en el que parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre".

Por su parte, Cristina Pardo, que presenta junto a Iñaki López Más vale tarde, todos los días en La Sexta y que colabora semanalmente con la tertulia de actualidad de El Hormiguero, se centró más en el agravio comparativo que significa el acuerdo económico al que ha llegado el partido de Pedro Sánchez con ERC que, en la actualidad, gobierna la Generalitat.

Sobre el pacto de Sánchez con los independentistas.



Hasta Cristina Pardo. pic.twitter.com/ABA4cl8ap1 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 2, 2023

"La historia está en que si una persona no puede pagar su hipoteca, no le van a condonar su deuda, porque no se necesitan sus votos para una investidura", aseguró Cristina Pardo, que recordó que "uno de los principios básicos del socialismo es la igualdad entre ciudadanos y la verdad es que a mí este pacto me parece poco igualitario, no somos iguales en derechos, no somos iguales en deberes, no somos iguales a la hora de afrontar nuestras deudas y, por lo tanto, me sorprende que el socialismo vaya en contra de uno de sus principios fundacionales", comentó la periodista.