Impacto en Canal Sur: confirma a Juan y Medio que un cáncer le aparta de la tele

El humorista y colaborador de la cadena andaluza, Manu Sánchez, confirma que padece un cáncer testicular y que se retira temporalmente pero asegura que se va a curar

El humorista Manu Sánchez, habitual de Canal Sur entre otros, ha confirmado este martes 30 de mayo precisamente en el canal autonómico andaluz que se retira temporalmente de la televisión y de su actividad laboral debido a un cáncer testitucular que se le ha detectado en las últimas horas.

Lo ha hecho en el popular programa de Juan y Medio en Canal Sur, La tarde aquí y ahora. Una vez conocida la noticia, la cadena ha publicado un tuit en su cuenta oficial deseando todo lo mejor para su colaborador:

Querido manu sánchez, desde Canal Sur Radio y Televisión queremos enviarte todo el ánimo del mundo y toda la energía de Andalucía para una pronta recuperación Aquí nos tienes para lo que necesites. Estamos contigo. Un abrazo enorme de tu familia de canal sur".

🔴#ÚLTIMAHORA | El humorista Manu Sánchez confirma a Juan y Medio que le han detectado un cáncer testicular



▪️El presentador dejará temporalmente su labor televisiva al frente de @tierratalentotv en Canal Sur



¡Toda la fuerza @_ManuSanchez_! pic.twitter.com/g19IatukDR — telemagazine (@telemgzn) May 30, 2023

Poco después de conocerse la noticia en el programa de Juan y Medio, el propio protagonista de la noticia, que participa en el programa Tierra talento, publicaba en su tuit unas palabras llenas de optimismo para sus seguidores y amigos:

"La noticia que nunca hubiese querido publicar: TENGO CÁNCER. Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: Tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: ME VOY A CURAR. Estoy en las mejores manos: Nuestra sanidad pública. En el hospital Virgen Del Rocío está el camino hacia LA CURACIÓN. No hay otra. Avanti".

💥La noticia que nunca hubiese querido publicar: TENGO CÁNCER. Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: Tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… tengo muchísima suerte de tener todo lo… pic.twitter.com/FyjnL7FXNl — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) May 30, 2023

El humorista Manu Sánchez.

Desde estas líneas en ESdiario queremos desearle una pronto recuperación.