Juanma Castaño la lía en la primera entrega del documental "Supergarcía"

El presentador de "El Partidazo", uno de los múltiples intervinientes en la esperada entrega de Movistar, recuerda el trato de favor que recibía el periodista en la Vuelta a España.

Movistar emitió anoche el primer capítulo del esperadísimo documental Supergarcía, una serie de tres entregas que glosa la figura de José María García, uno de los profesionales más famosos de la historia del periodismo español. Con la participación del propio García, la producción se vende como su regreso, más de 20 años después de aquella noche de 2002 en la que dejó la radio para siempre y sin aviso previo.

Ya el primer capítulo deja claro, especialmente a los que, por edad, no conocen demasiado al personaje, el inmenso poder que llegó a acaparar en las décadas finales del pasado siglo. También, su inmenso talento y su destreza pionera al identificar la franja horaria de las doce de la noche como un nicho para radioyentes. Nadie lo había hecho hasta que él lo propuso en los comienzos del Hora 25 de la SER y, buena prueba del acierto, es que cincuenta años después, los programas deportistas siguen ocupando esas primeras horas de la madrugada.

La historia de su inigualable trayectoria profesional la cuenta el propio José María García, pero también innumerables periodistas que compartieron con él aquellas épocas. Desde Iñaki Gabilondo, que compartió micrófono con él en la SER, hasta profesionales como Javier Ares, Siro López, Fernando Soria o Julio Pulido, que le acompañaron en aquella bendita aventura que fue la puesta en marcha de Antena 3 Radio.

García y su "Pablo, Pablito, Pablete"

Por supuesto, hubo espacio para recordar la tantas veces contada anécdota del perro del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, "Pablo, Pablito, Pablete" para García, o la actuación "estelar" del periodista durante el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981.

"El 23-F fue una de las fechas claves en el devenir de José María García. Y hay que decirlo alto y claro: fue uno de los grandes que permitió que España siguiera siendo democrática". @jlgaliacho



🎙 #Supergarcía 🎙 pic.twitter.com/mv2gmkea0e — #0 por Movistar Plus+ (@cero) May 29, 2023

Uno de los colegas de profesión que interviene en el documental es Juanma Castaño, el actual presentador de El Partidazo en la Cadena COPE y, por algunos de sus declaraciones, no parece que guarde mucho cariño a José María García. De hecho, cuando el programa habla de lo que supuso el boom de la Vuelta Ciclista a España allá por finales de los años 80, Castaño hace un comentario algo hiriente respecto a la labor de García en aquel entorno.

"Con García, el ciclismo pasó del blanco y negro al color". Almudena Pérez



"Hace una apoteosis de @lavuelta que la pone del 0 al 10". @AS_Relano



"Era una locura. Un acontecimiento social". Julio Pulido



"En @lavuelta me he jugado la vida". José María García



🎙 #Supergarcía 🎙 pic.twitter.com/irgeedMqSa — #0 por Movistar Plus+ (@cero) May 29, 2023

"La gente decía 'qué bueno es García', que llega siempre el primero. ¿Cómo que llega el primero? Si es que se los llevan", señala, en la mencionada docuserie, Juanma Castaño: "¿Te acuerdas cuando contaban que a Franco le ponían los peces para que pescaran? Pues así pasaba con los ciclistas y García.

El formato del documental, con el propio García como opinador de su vida, da pie a que el veterano periodista acabe respondiendo a Juanma Castaño. "A mí no me ponía los peces nadie. Los corredores venían, me veían y se paraban. Sus razones habría", contesta visiblemente molesto.