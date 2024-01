Telecinco copia los informativos de Antena 3 para intentar resucitar

Carlos Franganillo se estrenaba al frente del informativo de la noche de Telecinco y más allá de las audiencias, el evidente parecido con su principal competidor no pasó desapercibido.

Este lunes por la noche las miradas estaban puestas con especial atención en las tres principales cadenas generalistas de nuestro país. TVE y Telecinco estrenaban presentadores en sus correspondientes informativos -Marta Carazo en el Telediario de La 1 y Carlos Franganillo en Telecinco- para intentar competir y quitar del primer puesto del podio a los informativos de Antena 3, siempre dominantes de un tiempo a esta parte a nivel de audiencias.

Telecinco no solo estrena presentador tras la jubilación de Pedro Piqueras, sino que también estrena nuevo formato. Es respecto a este tema lo que ha llamado más la atención y es que no ha pasado desapercibido el “sorprendente” parecido entre los nuevos informativos Telecinco con los de su principal competidor y primero de la lista, los de Antena 3. Tanto es así que no es aventurarse mucho si decimos que son una copia en muchos aspectos.

Antes de los cambios, estos informativos de Telecinco se basaban en una cámara fija sobre el presentador en cuestión dando paso a las noticias. Una fórmula quizás un poco anticuada para los tiempos que corren y que se podría definir como un método sencillo. Ahora han decidido dar un paso adelante y evolucionar pero haciendo prácticamente un calco de los informativos de Antena 3.

Primero el escenario donde tiene lugar el espacio, muy parecido al de la competencia con una mesa principal siendo en el caso de Telecinco más redonda pero en el que las coincidencias son evidentes y saltan a la vista. Sobre todo la gran pantalla de detrás del presentador y que acompaña en todo momento al mismo con imágenes del tema en cuestión. O la fórmula de, cuando son dos los presentadores, situarlos de pie frente a esa gran pantalla.

El estreno de @cfranganillo en la nueva etapa de Informativos Telecinco concentró a más de un millón y medio de espectadores, el dato más alto en la segunda edición desde hace más de once meses > https://t.co/qHiJkAZBMI pic.twitter.com/fGKrq7WZj4 — Informativos Telecinco (@informativost5) January 16, 2024

Además de lo puramente visual, el formato también tiene muchas similitudes. Por ejemplo a la hora de dar paso a las noticias, haciendo en este caso Franganillo la introducción al tema y pasando a la parte derecha (según la vista del espectador) de la pantalla en donde sale el reportero que amplía la información.

El Senado acoge hoy el pleno para la reforma del artículo 49 que pretende cambiar el término 'disminuido' por 'persona con discapacidad' > https://t.co/MMkF6epNQo pic.twitter.com/cPnVbxE7m9 — Informativos Telecinco (@informativost5) January 16, 2024

¿Quién ganó la “batalla de los informativos”?

Más allá de esta evidencia que salta a la vista, la expectación con Franganillo provocó la mejora de los datos para Telecinco pero no lo suficiente para alcanzar (ni acercarse) a Vicente Vallés que marcó un 19% de share y 2.585.000 espectadores. Fue también la emisión más vista del día.

En el caso de Telecinco, Franganillo se estrenó con buenos datos: 11.5% de cuota de pantalla y 1.559.000 televidentes, lo que significan los mejores números de la temporada y de 11 meses atrás. Marta Carazo también se estrenó en el ‘Telediario 2’ de La 1 siendo la tercera opción, aunque cerca de Telecinco con un 10.7% de share y 1.469.000 espectadores.