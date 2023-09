Juanma Castaño carga contra las jugadoras de España: "Esto no es machismo"

El presentador de COPE se ha hecho viral por su discurso defendiendo a los que critican la actitud de las jugadoras, entre los que se encuentra: "Están dañando nuestra imagen".

Desde luego que lo que está pasando en la selección española de fútbol da para escribir un libro. Y de muchos capítulos. Día a día vamos conociendo nuevas tramas y giros de guion que ni el mejor director de Hollywood. Lo último, la lista de Montse Tomé, que aseguró haber hablado con las jugadoras para consensuar su presencia en la convocatoria cuando no lo había hecho. La gran mayoría de las elegidas por la nueva seleccionadora no querían y acudieron a la concentración para evitar la sanción correspondiente.

El CSD, con Víctor Francos al mando, ha mediado en el asunto y, a las 5 de la mañana, anunciaba un acuerdo con las jugadoras, aunque dos de ellas, Mapi León y Patri Guijarro abandonan la concentración sin sanciones, tal y como había prometido el máximo mandatario de este organismo.

De nuevo, lo sucedido divide a la sociedad como pasó, en parte, con Rubiales y su famoso beso a Jenni Hermoso. Los que defienden a las jugadoras y los que las critican. En el primer caso, argumentan que tienen que pelear por lo que piden y no tragar con cualquier cosa, mientras que los segundos las tachan de irresponsables, falta de profesionalidad y de tener una mala actitud para alcanzar una solución.

En este segundo grupo está Juanma Castaño, presentador de ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE. Castaño siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua, lo que le pone en bastantes ocasiones en el centro de este tipo de polémicas. En este caso ha utilizado el micrófono azul de su programa deportivo de la noche para cargar contra las jugadoras y defender su postura y la de los que las critican.

“Que no nos vengan con lo del machismo”, dice el periodista, que a continuación argumenta que no tiene nada que ver para criticar su actitud que sean mujeres. Según Castaño, si este caso se repitiera en la selección masculina, las críticas estarían siendo las mismas. “Llevamos haciendo radio muchísimos años. Hemos criticado las actitudes de muchos tíos. Anda que no le hemos dado palos a Clemente, a Mourinho…y nadie nos dijo: ‘No, os metéis con él porque es hombre’”, explica Juanma durante su alegato.

Y es que el presentador de COPE lo tiene claro: están dañando la imagen de España para la candidatura del mundial 2030. Una candidatura que iba por buen camino pero que el caso Rubiales la ha convertido en casi un imposible. Es por ello, que Juanma Castaño cree que hacen un flaco favor con cómo están llevando a cabo sus reivindicaciones.

Se ha ido Rubiales, se ha ido Vilda, van a echar al secretario general, van a reestructurar la Federación…¿Qué más quieren? ¿Qué hay que hacer? ¿Prenderle fuego a la Federación? Es una situación absolutamente increíble