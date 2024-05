Vito Quiles denuncia la censura del PSOE: "su actitud hacia mí es intolerante"

Su enésimo choque con el portavoz socialista en el Congreso, Pati López, ha traspasado esta vez nuestras fronteras. Fuera no dan crédito a que un portavoz no responda a un periodista

El periodista Vito Quiles ha protagonizado un nuevo rifirrafe en la sala de prensa del Congreso cuando el portavoz socialista, Patxi López, se negó a responder a su pregunta a pesar de ser oportuna, de estar formulada con educación y de que Quiles tiene su correspondiente acreditación periodística en el la Cámara Baja.

La pregunta versaba sobre los insultos vertidos por algunos ministros del Gobierno español contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y si el Ejecutivo pensaba pedirle disculpas. No era una pregunta cómoda, pero era totalmente pertinente.

En todo caso, este encontronazo no es nuevo, se ha repetido en diversas ocasiones, incluso en una López, de muy malos modos, llamó racista e insultó a Quiles en medio de una rueda de prensa. Lo que sí es nuevo es la reacción internacional que ha provocado. Diversos medios extranjeros y hasta el propio Javier Milei, aludido en la pregunta, la ha retuiteado afeando además la conducta del socialista.

La secuencia del encontronazo entre Quiles y Patxi López

-Vito Quiles: Hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si. Entonces van a pedirle perdón a Miley por haberle llamado fascista, drogadicto o mal agente del gobierno. Y en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Miley critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias.

-Patxi López: De nada.

-V.Q.: Portavoz, usted cobra 113.000 € al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados.

-P.L: Efectivamente, los medios de comunicación.

-V.Q: Y estoy aquí acreditado por algo, señor Patxi López.

La entrevista

Hablamos con Quiles para que nos cuente los detalles de este rifirrafe y de cómo vive él la situación que se repite una y otra vez.

-Vito Quiles: Lo negativo al final y lo dramático es que ya no nos sorprende y que nos hemos acostumbrado en una democracia naturalizar ese desplante tan brutal y esa censura tan abyecta hacia los periodistas que no bailan el agua al PSOE o a los periodistas que realizan preguntas críticas. Una de las cosas más sorprendentes, bajo mi punto de vista es que en esa rueda de prensa él mismo decía que exigen respeto y justo después procedía faltarme al respeto como profesional y a no responder a una pregunta de interés para la ciudadanía.

-Benjamín López: Decía, decía que era un desplante más. En realidad creo que no estoy siendo justo porque por primera vez ha tenido cierta repercusión el tema y ha saltado fronteras. Medios extranjeros se han hecho eco e incluso el presidente argentino Javier Milei se ha hecho eco de lo sucedido.

-Vito Quiles: Bueno, la verdad es que yo creo que también. Además no recuerdo ningún corte viral o ninguna pregunta mía con con tanta repercusión internacional. Está en todas las cabeceras de los principales diarios de Iberoamérica y a mí lo que me produce bastante orgullo es que de una vez por todas en todo el mundo, internacionalmente, conozcan la situación tan surrealista que vivimos en la sala de prensa del Congreso en España. En España parece ser que lo hemos normalizado y que a nadie le sorprende que un político se vaya sin contestar a un periodista cobrando un sueldo público, pero en todos los países alucinan.

-B.L: Es peligroso esto de que el Gobierno o sus portavoces vayan repartiendo carnets de quién es periodista y quién no. Hoy la víctima es Vito Quiles, pero es que puede ser cualquiera. De hecho, Pedro Sánchez ya está hablando de los pseudo medios en los que nos mete prácticamente a todos los que llevamos la contraria. El problema es ese, ¿no? Que si se permite con un periodista, mañana puede ser otro y al final puede ser cualquiera.

-V.Q: Efectivamente, así es. Yo estoy esta semana en programas argentinos en las últimas horas y me decían que esto ya lo han vivido ellos. El hecho de deshumanizar al adversario o al periodista no afín, el hecho de retirarle el título, de despersonalizar, de criminalizar de esa forma y de interpretar que no es un periodista, pues la verdad es que es lo que hacen los regímenes autoritarios para evadir preguntas o para no contestar a la prensa. Yo creo que al final se retratan, ellos mismos, porque desde luego que en fin, esa forma de de escabullirse para no contestar, criticando no y cargando contra un periodista que simplemente hace su trabajo, que es totalmente legítimo.



-B.L: ¿Alguna asociación de periodistas ha salido en tu defensa?

-V.Q: No, directamente no es que no me defiendan, es que me atacan cuando se pronuncian. Y yo creo que eso es intolerable, porque hombre, yo desde luego considero que no es normal que una asociación de prensa cuya función principal y cuya cuestión y fundamento de ser es proteger a los periodistas de la censura, lo que están haciendo precisamente es atacar a los periodistas que son censurados. O sea, se ha pervertido totalmente el significado de las asociaciones de prensa. Se podría llamar asociación partidista o propagandista o gubernamental, pero de prensa no.