Este es el dineral que ha pagado Movistar para quedarse con la Champions

La plataforma de Telefónica ha adquirido los derechos de los partidos de las competiciones europeas de clubes hasta 2027.

El fútbol va a seguir en casa. O al menos eso es lo que deben estar pensando en Movistar Plus+ que ha hecho público que los partidos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League van a poder seguir viéndose en sus canales hasta 2027. La plataforma de Telefónica ya tenía asegurados los derechos de dos de las competiciones futbolísticas más importantes del mundo hasta la temporada 2023/24, pero ahora se amplía 3 años más.

Para poder seguir ofreciendo los partidos europeos, además de los de LaLiga junto con DAZN, Movistar+ ha desembolsado la módica cantidad de 960 millones de euros. Según informa Cope, Telefónica ha comunicado este acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de un documento en el que se especifica que además de los de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, su plataforma emitirá en exclusiva los partidos de la UEFA Youth League y la UEFA Conference League durante las temporadas 2024/25, 2025/26 y 2026/27.

Según se recoge en este escrito, el precio que ha pagado Telefónica por cada temporada ha sido de 320 millones de euros, lo que supone una rebaja de 15 millones de euros con respecto al acuerdo que asegura los derechos de los partidos hasta la próxima temporada.

Movistar se hace también con el tenis

Los partidos de la Champions League y la Europa League no son los únicos que van a poder disfrutar los suscriptores de Movistar Plus+. La plataforma de Telefónica ha anunciado que también ha adquirido los derechos del US OPEN de tenis, que tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre.

Por primera vez, lo mejor de este torneo estará disponible en Movistar Plus+ por 14€, sea cual sea el operador, con acceso al mejor partido de cada jornada incluidos los principales encuentros durante las dos semanas que dura el grand slam. La opción de disfrutar de la totalidad de los partidos y las emisiones en directo del torneo podrá seleccionarse como siempre a través de MiMovistar.

Este grand slam se une a otros con los que cuenta ya la plataforma como Wimbledon, la Davis Cup, todos los ATP Masters 1000, 500 y los mejores 250, Australian Open o Roland Garros.